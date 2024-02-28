Албанія планує відкрити посольство у Києві, − Кулеба

Албанія планує невдовзі відкрити посольство у Києві.
Про це йшлося під час зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з його албанським колегою Іглі Хасані у Тирані.
“Я дуже ціную це рішення, яке значно активізує наші двосторонні зв’язки”, − написав Кулеба на платформі X.
Міністр подякував Албанії за тверду підтримку та солідарність з Україною.
“Ми визначили шляхи посилення оборонної співпраці, з особливим акцентом на артилерійські боєприпаси”, − додав очільник українських дипломатів.
Албанія також готова приєднатися до Основної групи спеціального трибуналу для злочину агресії проти України, додав Кулеба.
During my first visit to friendly Albania, I met with Minister @IgliHasani. I thanked Albania for its firm support and solidarity with Ukraine.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 28, 2024
We identified ways to strengthen defense cooperation, with a particular emphasis on artillery ammunition.
Albania plans to open its… pic.twitter.com/iuOV1ldDFF
- Сьогодні у столиці Албанії місті Тирана відбувся саміт "Україна – Південно-Східна Європа", участь у якому взяв президент України Володимир Зеленський.
- Лідери країн-учасниць саміту підписали спільну декларацію, у якій, зокрема, є домовленість про зміцнення української артилерії.
- Зеленський і прем’єр-міністр Албанії Еді Рама підписали договір про дружбу та співробітництво між Україною та Албанією.