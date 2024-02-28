Комітет почав розгляд законопроєкту про мобілізацію з понад 4196 правками. Дискусійні можуть вилучити
Комітет почав розгляд законопроєкту про мобілізацію з понад 4196 правками. Дискусійні можуть вилучити
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Росіє, де твої А-50?
Росіє, де твої А-50?
Макрон "не виключає" відправлення західних військ до України
Макрон "не виключає" відправлення західних військ до України
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Дайте дві. Як публічні бібліотеки (не) оновлюють книжкові фонди під час війни
Дайте дві. Як публічні бібліотеки (не) оновлюють книжкові фонди під час війни
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови ДСНС на Андрія Даника
Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови ДСНС на Андрія Даника
Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
ГоловнаПолітика

Албанія планує відкрити посольство у Києві, − Кулеба

Тирана також готова приєднатися до Основної групи спеціального трибуналу для злочину агресії проти України.

Албанія планує відкрити посольство у Києві, − Кулеба
Міністри закордонних справ України та Албанії Дмитро Кулеба і Іглі Хасані
Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Албанія планує невдовзі відкрити посольство у Києві. 

Про це йшлося під час зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з його албанським колегою Іглі Хасані у Тирані.

“Я дуже ціную це рішення, яке значно активізує наші двосторонні зв’язки”, − написав Кулеба на платформі X.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Міністр подякував Албанії за тверду підтримку та солідарність з Україною.

“Ми визначили шляхи посилення оборонної співпраці, з особливим акцентом на артилерійські боєприпаси”, − додав очільник українських дипломатів. 

Албанія також готова приєднатися до Основної групи спеціального трибуналу для злочину агресії проти України, додав Кулеба.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies