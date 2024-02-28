Албанія планує відкрити посольство у Києві, − Кулеба

Тирана також готова приєднатися до Основної групи спеціального трибуналу для злочину агресії проти України.

Міністри закордонних справ України та Албанії Дмитро Кулеба і Іглі Хасані

Албанія планує невдовзі відкрити посольство у Києві.

Про це йшлося під час зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з його албанським колегою Іглі Хасані у Тирані.

“Я дуже ціную це рішення, яке значно активізує наші двосторонні зв’язки”, − написав Кулеба на платформі X.

Міністр подякував Албанії за тверду підтримку та солідарність з Україною.

“Ми визначили шляхи посилення оборонної співпраці, з особливим акцентом на артилерійські боєприпаси”, − додав очільник українських дипломатів.

Албанія також готова приєднатися до Основної групи спеціального трибуналу для злочину агресії проти України, додав Кулеба.

During my first visit to friendly Albania, I met with Minister @IgliHasani. I thanked Albania for its firm support and solidarity with Ukraine.



We identified ways to strengthen defense cooperation, with a particular emphasis on artillery ammunition.



Albania plans to open its… pic.twitter.com/iuOV1ldDFF — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 28, 2024