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Спікери 23 парламентів закликали Джонсона внести на розгляд Палати представників США законопроєкт про допомогу Україні

Законопроєкт передбачає 60 млрд доларів допомоги Україні.

Спікери 23 парламентів закликали Джонсона внести на розгляд Палати представників США законопроєкт про допомогу Україні
Майк Джонсон
Фото: EPA/UPG

Спікери 23 парламентів та очільниці Європарламенту написали відкритого листа спікеру Палати представників Конгресу США із закликом внести на розгляд законопроєкт про допомогу Україні, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. 

“Я, як ініціатор цього листа, вдячний своїм колегам за таку швидку і широку підтримку. У цьому відкритому листі ми, очільники парламентів, просимо свого американського колегу внести на розгляд Палати Представників Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалений 13 лютого 2024 року Сенатом США законопроєкт HR 815 про міжнародну допомогу США, який передбачає асигнування у розмірі $60,06 млрд для допомоги Україні. Наразі законопроект переданий до Палати Представників та, згідно з правилами процедури, Спікер М. Джонсон має повноваження щодо його внесення на розгляд Нижньою Палатою американського Конгресу”, – повідомив Стефанчук.

У листі спікери парламентів зазначають, що їхні країни налаштовані й надалі нарощувати підтримку України та її Сил оборони, вбачаючи у цьому значну інвестицію у індивідуальну та колективну безпеку. 

“Вісь зла має бути переможена й усі винні мають бути притягнуті до відповідальності, що стане значним запобіжником від подальших конфліктів і поверне нашим народом відчуття керованості та безпеки. Віримо, що завдяки вашому особистому лідерству Конгрес продемонструє історичну двопартійну єдність у підтримці колективних зусиль із підтримки Україні”, – йдеться у листі. 

Стефанчук зазначив, що лист залишається відкритим до підписання й іншими спікерами парламентів, які бажають до нього долучитися.

Зазначимо, що нещодавно спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон після зустрічі президентом Джо Байденом та іншими представниками Конгресу у Білому домі заявив, що й далі вважає пріоритетом вирішення питання захисту південного кордону США, а не допомогу Україні.

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