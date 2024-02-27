Кабмін призначив Павлущика головою НАЗК

Він переміг у конкурсі на цю посаду.

Кабінет міністрів призначив керівника відділу детективів Національного антикорупційного бюро Віктора Павлущика головою Нацагентства з питань запобігання корупції.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Призначено за поданням Конкурсної комісії з відбору на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Павлущика Віктора Володимировича Головою НАЗК", - написав він у Telegram.

25 лютого Конкурсна комісія з відбору на посаду голови НАЗК оголосила переможцем конкурсу Віктора Павлущика. За його кандидатуру проголосували всі шість членів комісії.

Раніше LB.UA також писав, що найбільше балів (137) за результатами тестування загальних здібностей отримав Павлущик. Минулого року він уже брав участь у співбесіді на посаду директора НАБУ. Тоді члени комісії мали питання щодо нерухомості його батьків: 2005 року Павлущик-старший купив квартиру в Києві, а 2014-го — ще одну, для сина. Комісія також звернула увагу, що перше помешкання придбане за ціною в чотири рази нижчою за ринкову. На що детектив НАБУ зазначив, що батьки переконали його в реальній вартості, а він не має можливості оцінити це майно.

Тепер же для конкурсу на посаду голови НАЗК кандидат подав декларацію за 2022 рік, де вказав 1,4 млн грн доходу та право користування квартирою в Києві. У його власності також Toyota Camry 2014 року. Сини кандидата мали тимчасове житло в Румунії в рамках програми тимчасового захисту.

Співмешканка Павлущика Тетяна Водоп’янова отримала 1,2 млн грн доходів в НАБУ та 260 тис. грн від продажу авто. У її власності - авто Nissan Leaf 2019 року, житловий будинок і земельна ділянка в Бучанському районі. У мотиваційному листі Павлущик зазначив, що має досвід роботи з НАЗК, зокрема, в системі декларування та спецперевірках.