"Підстав для паніки немає": напередодні вторгнення росіян працівників ДП "Антонов" заспокоювали листами з "Укроборонпрому"
"Підстав для паніки немає": напередодні вторгнення росіян працівників ДП "Антонов" заспокоювали листами з "Укроборонпрому"
УПЦ МП не допустила військових і капеланів від ПЦУ помолитися за загиблих воїнів у печерах Лаври
УПЦ МП не допустила військових і капеланів від ПЦУ помолитися за загиблих воїнів у печерах Лаври
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Наші контрнаступальні дії минулого року були на столі Кремля ще до того як почалися, – Зеленський
Наші контрнаступальні дії минулого року були на столі Кремля ще до того як почалися, – Зеленський
Роман «Сестри Річинські»: феміністична енциклопедія галицького життя
Роман «Сестри Річинські»: феміністична енциклопедія галицького життя
31 000 українських військових загинула у війні, – Зеленський
31 000 українських військових загинула у війні, – Зеленський
​Чемпіонат України з футболу повертається: «Шахтар» чи «Динамо»
​Чемпіонат України з футболу повертається: «Шахтар» чи «Динамо»
«Вас таких у нас багато». Через що проходять сім’ї загиблих захисників, щоб отримати грошові компенсації
«Вас таких у нас багато». Через що проходять сім’ї загиблих захисників, щоб отримати грошові компенсації
Переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК​ став керівник відділу детективів НАБУ Павлущик
Переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК​ став керівник відділу детективів НАБУ Павлущик
ГоловнаПолітика

У фінальній редакції закону про мобілізацію буде врахована позиція бізнес спільноти, – Єрмак

Голова офісу підкреслив, що без мобілізації перемогти неможливо. 

У фінальній редакції закону про мобілізацію буде врахована позиція бізнес спільноти, – Єрмак
Андрій Єрмак під час форуму 'Зроблено в Україні'
Фото: Анна Стешенко

У законопроєкті про мобілізацію збираються врахувати "позицію бізнесу", заявив голова президентського офісу Андрій Єрмак. На форумі "Зроблено в Україні" він також сказав, що важливо також дочекатися аудиту, який проводить Міноборони. 

"Наша головна мета – це перемогти в цій війні. Безумовно, без мобілізації, достатньої кількості воїнів це неможливо зробити. Але, як сказав Олег (Гороховський – Ред.), як вчора сказав на пресконференції президент, важливо дочекатися аудиту, який робить міністр оборони та Главком", – заявив він. 

За його словами, за результатами аудиту будуть зроблені відповідні висновки. 

"Ви знаєте, що поки законопроєкт (про мобілізацію – Ред.) знаходиться у Верховній Раді. Але, безумовно, готуючи його до наступного голосування (у другому читанні та в цілому, що очікується 6-7 березня – Ред.), будуть враховані в тому числі й думки спільноти", – пообіцяв керівник Офісу президента.

Більше на цю тему у тексті: "Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies