У фінальній редакції закону про мобілізацію буде врахована позиція бізнес спільноти, – Єрмак

Андрій Єрмак під час форуму 'Зроблено в Україні'

У законопроєкті про мобілізацію збираються врахувати "позицію бізнесу", заявив голова президентського офісу Андрій Єрмак. На форумі "Зроблено в Україні" він також сказав, що важливо також дочекатися аудиту, який проводить Міноборони.

"Наша головна мета – це перемогти в цій війні. Безумовно, без мобілізації, достатньої кількості воїнів це неможливо зробити. Але, як сказав Олег (Гороховський – Ред.), як вчора сказав на пресконференції президент, важливо дочекатися аудиту, який робить міністр оборони та Главком", – заявив він.

За його словами, за результатами аудиту будуть зроблені відповідні висновки.

"Ви знаєте, що поки законопроєкт (про мобілізацію – Ред.) знаходиться у Верховній Раді. Але, безумовно, готуючи його до наступного голосування (у другому читанні та в цілому, що очікується 6-7 березня – Ред.), будуть враховані в тому числі й думки спільноти", – пообіцяв керівник Офісу президента.

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