Єрмак: при кожній облраді буде профільний заступник щодо проєкту "Made in Ukraine"

Протягом найближчих декілька місяців в Києві планують відкрити центральний офіс проєкту "Made in Ukraine". Також у кожній облраді з’явиться посада заступника, що відповідтиме за новостворений проєкт.

Про це на форумі "Зроблено в Україні" заявив Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає кореспондент LB.ua.

"Понад місяць назад за дорученням президента України була створена Рада щодо сприяння розвитку підприємництва. Ми одразу почали працювати, отримавши наставлення від президента. В першу чергу, це було завдання почути бізнес, які сьогодні існують проблеми, систематизувати їх. І не тільки те, що ми чуємо тут у Києві, це дуже важливо, щоб ми почули всю Україну", – заявив він.

За цей час у процес спільних консультацій залучалися представників уряду, парламенту, інших державних установ.

"Та президентом була започаткована така платформа, як «Made in Ukraine», яка сьогодні стартувала… Та далі вона стане більш робочою, більш конкретною, тому що дійсно це наш національний бренд. Це буде просування всього українського в світі", – зазначив Єрмак.

Він повідомив, що ця платформа повинна об'єднати всю бізнес-спільноту "від маленького підприємця до великих бізнесменів, бізнес-груп", зазначивши, що бізнес – це "велика і дуже потужна і важлива складова національної безпеки".

Керівник Офісу президента також анонсував відкриття центрального офісу "Made in Ukraine" у Києві.

"Це буде фізичний офіс. Я думаю, що він відкриється протягом найближчих місяців, він буде в Києві. Та в кожному регіоні також буде профільний заступник голови обласної ради, який буде опікуватися цим… Я думаю, що той бренд, який сьогодні презентували так офіційно, далі буде візитівкою України. На всіх міжнародних виставках, і, безумовно, ця платформа, буде охоплювати всю територію України. Тому що дуже важливо, щоб регіони відчували, що ми єдина країна", – сказав він.