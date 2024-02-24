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У межах ініціативи Ukraine Facility ЄС має надати Україні перший транш допомоги у березні

Шмигаль і фон дер Ляєн також обговорили співпрацю у сфері оборонної промисловості та порушили питання щодо ситуації на українсько-польському кордоні. 

У межах ініціативи Ukraine Facility ЄС має надати Україні перший транш допомоги у березні
прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві 24 лютого 2024 року
Фото: КМУ

У межах ініціативи Ukraine Facility Україна має отримати від ЄС перший транш фінансової допомоги вже у березні. 

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Наша держава отримає 4,5 млрд євро.

Шмигаль і фон дер Ляєн також обговорили співпрацю у сфері оборонної промисловості та порушили питання щодо ситуації на українсько-польському кордоні. 

Глава уряду зазначив, що представив український «План взаємопорозуміння» для вирішення цієї кризи. "Розраховуємо на конструктивний тристоронній діалог", - додав Шмигаль.

  • 1 лютого всі 27 країн членів Євросоюзу погодилися на надання Україні 50 млрд євро.
  • Ці кошти передбачають надання 17 млрд євро прямої допомоги і 33 млрд у вигляді кредитів. Кошти мають надавати протягом чотирьох років для того, аби Україна могла платити зарплати бюджетникам та відновлювала знищені росіянами об'єкти.
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