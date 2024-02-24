У межах ініціативи Ukraine Facility ЄС має надати Україні перший транш допомоги у березні

Шмигаль і фон дер Ляєн також обговорили співпрацю у сфері оборонної промисловості та порушили питання щодо ситуації на українсько-польському кордоні.

прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві 24 лютого 2024 року

У межах ініціативи Ukraine Facility Україна має отримати від ЄС перший транш фінансової допомоги вже у березні.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Наша держава отримає 4,5 млрд євро.

Шмигаль і фон дер Ляєн також обговорили співпрацю у сфері оборонної промисловості та порушили питання щодо ситуації на українсько-польському кордоні.

Глава уряду зазначив, що представив український «План взаємопорозуміння» для вирішення цієї кризи. "Розраховуємо на конструктивний тристоронній діалог", - додав Шмигаль.