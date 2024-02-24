У межах ініціативи Ukraine Facility ЄС має надати Україні перший транш допомоги у березні

У межах ініціативи Ukraine Facility Україна має отримати від ЄС перший транш фінансової допомоги вже у березні.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Наша держава отримає 4,5 млрд євро.
Шмигаль і фон дер Ляєн також обговорили співпрацю у сфері оборонної промисловості та порушили питання щодо ситуації на українсько-польському кордоні.
Глава уряду зазначив, що представив український «План взаємопорозуміння» для вирішення цієї кризи. "Розраховуємо на конструктивний тристоронній діалог", - додав Шмигаль.
- 1 лютого всі 27 країн членів Євросоюзу погодилися на надання Україні 50 млрд євро.
- Ці кошти передбачають надання 17 млрд євро прямої допомоги і 33 млрд у вигляді кредитів. Кошти мають надавати протягом чотирьох років для того, аби Україна могла платити зарплати бюджетникам та відновлювала знищені росіянами об'єкти.