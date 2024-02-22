Україна близька до отримання 900 мільйонів доларів від МВФ

Очікується, що про надання позики нашій державі фонд оголосить вже у четвер, 22 лютого.

Міжнародний валютний фонд близький до виділення Україні траншу у 900 мільйонів доларів, що має стати першим із чотирьох цього року.

Як повідомляє Bloomberg, рішення про надання позики для нашої держави очікується вже сьогодні, 22 лютого. Фінансову допомогу ще має схвалити рада директорів фонду, проте з цим проблем не передбачається.

Досягнення домовленості пришвидшує ситуація у США, де допомога для України стала заручницею політичних протистоянь у Конгресі. Якщо питання з американськими грошима так і не буде вирішене, МВФ може стати другим після Євросоюзу за обсягом фінансування України.

Цьогоріч фонд загалом запланував надати Києву 5,4 мільярда доларів, і це перший випадок, коли така підтримка надається державі, що перебуває у стані війни.