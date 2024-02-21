Перших чотири пілоти з України завершать навчання на F-16 до літа

До початку літа чотири пілоти з України повністю пройдуть курс керування винищувачами F-16 у Сполучених Штатах. А ще дві групи мають завершити навчання до серпня. Про це повідомляє CNN з посиланням на Національну Гвардію штату Аризона, де і відбувається підготовка пілотів.
Речниця Нацгвардії капітан Ерін Генніган заявила, що перша група розпочала підготовку на базі 162-ого авіакрила в Аризоні у середині жовтня, а друга у січні. Третя група українських асів наразі ще не працює безпосередньо з літаками, а відвідує мовні курси та вивчає необхідну англійську термінологію.
Очікується, що усі три групи завершать навчання у період з травня до серпня, проте точний термін залежатиме від того, який прогрес продемонструють військові.
- Раніше речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат заявив, що точну дату передачі Україні літаків F-16 оголошувати не будуть.
- Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сподівається, що це станеться "якомога швидше".
- У ЗМІ стверджують, що винищувачі з'являться в українському небі влітку.