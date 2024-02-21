Байден про Трампа: "Чому він завжди звинувачує Америку?"

Президент США Джо Байден розкритикував Дональда Трампа за те, що республіканець ані словом не обмовився про роль Володимира Путіна у смерті Олексія Навального.

Як пише Reuters, Байден висловив своє здивування та обурення словами політичного опонента, що смерть Навального змусила того "все більше замислитися про те, що відбувається у США". У тій же заяві Трамп несподівано висловив переконання, що Америка - це "нація у занепаді, нація-невдаха".

"Чому він завжди звинувачує Америку?" - риторично поцікавився Байден. - "Путін відповідальний за смерть Навального. Чому він не міг просто сказати це?"