Порошенко у день вшанування героїв Небесної Сотні: "Перемоги над ворогом ще немає, але не треба втрачати віри"

Петро і Марина Порошенки разом з депутатами «Євросолідарності», родинами Героїв Небесної Сотні, ветеранами та учасниками війни проти російської агресії вшанували памʼять загиблих під час Революції Гідності. Про це повідомляє пресслужба "Європейської солідарності".

Фото: Петро та Марина Порошенки eurosolidarity.org

«10 років вже пройшло з цих величних подій Революції Гідності, які переросли в народження нації. Я згадую 18 лютого, події в Маріїнському парку, коли на моїх очах гинули десятки людей, які прийшли вимагати свободи і демократії, повернення країни до Європи, а їх за це нелюди вбивали і знищували. Я згадую Будинок офіцерів і фоє готелю, де покриті білими простирадлами лежали тіла героїв», – сказав Порошенко.

«Я згадую десятки тисяч людей, які включали світло на телефонах. А вночі, коли залишалося біля Майдану, біля сцени менше тисячі людей, такий острах повз, що невже на ранок не вийдуть люди? Згадую палаючий Будинок профспілок. Дим, який піднімався від шин для того, щоб сховати і закрити захисників від куль бандитів.

І всі ми дуже добре пам’ятаємо Інститутську, яка була залита кров’ю. Це була ніч, але потім приходив ранок. Ще не ранок нашої перемоги. Бо 20-го загинула більшість Небесної Сотні. Але ранок, який давав надію на перемогу – і це дуже важливо», – заявив експрезидент.

Він нагадав, що сотні бійців самооборони, сотні учасників Майдану в перші ж дні пішли на фронт боронити суверенітет і незалежність України, боронити свободу.

«Сьогодні у цей день ми маємо пам’ятати, що ще немає перемоги над ворогом, але ми точно не маємо втрачати надію і віру в цю перемогу. Кожен має робити все для того, щоб не просто наблизити перемогу, а зберегти Україну», – наголосив Порошенко.

Фото: Петро Порошенко вшанував пам'ять героїв Небесної Сотні eurosolidarity.org

«Ми ніколи не забудемо подвиг Небесної Сотні. Як і подвиг тисяч героїв, які віддають зараз своє життя для того, щоб захистити український народ, українську державу, Європу і світ від нелюдя, який сьогодні хоче знищити усіх нас, хоче знищити увесь світ. Ніколи йому цього не вдасться, як не вдалося перемогти під час Революції Гідності Небесну Сотню. Так само і нашим ворогам не вдасться перемогти Україну», – переконаний пʼятий Президент.