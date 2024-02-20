Угорщина знову "проти всіх": Сіярто не доєднався до заяви міністрів ЄС про війну в Газі

26 із 27 країн Європейського Союзу закликали Ізраїль не починати наступ на місто Рафах у Секторі Гази та натомість дотримуватися "гуманітарної паузи, яка могла б призвести до стійкого припинення вогню".
За повідомленням Euronews, єдиною країною, яка на засіданні міністрів закордонних справ ЄС відмовилася підтримувати цю заяву, стала Угорщина. Упродовж десяти годин перемовин Петер Сіярто вперто блокував це питання. Зрештою інші члени блоку вдалися до перевіреного методу і просто проігнорували угорський демарш, усе одно оприлюднивши свою спільну позицію.
- Але все ж щодо іншого питання міністр уряду Віктора Орбана не пручався – Угорщина вирішила не блокувати 13-ий пакет санкцій проти Росії.
- Президент Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вважає відмову від наступу на Рафах програшем у війні і має намір "не піддаватися тиску".
- Міністр воєнного кабінету Бенні Ганц говорив, що Ізраїль почне наступ на Рафах, якщо ХАМАС не звільнить заручників до початку Рамадану.
- Рафах – прикордонний регіон із Єгиптом. Через нього здійснювали поставку гуманітарної допомоги до Гази і евакуювали поранених. У регіоні після початку війни 10 жовтня розмістили понад 1,5 млн біженців з інших районів смуги Гази.