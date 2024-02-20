Угорщина знову "проти всіх": Сіярто не доєднався до заяви міністрів ЄС про війну в Газі

26 із 27 країн Європейського Союзу закликали Ізраїль не починати наступ на місто Рафах у Секторі Гази та натомість дотримуватися "гуманітарної паузи, яка могла б призвести до стійкого припинення вогню".

За повідомленням Euronews, єдиною країною, яка на засіданні міністрів закордонних справ ЄС відмовилася підтримувати цю заяву, стала Угорщина. Упродовж десяти годин перемовин Петер Сіярто вперто блокував це питання. Зрештою інші члени блоку вдалися до перевіреного методу і просто проігнорували угорський демарш, усе одно оприлюднивши свою спільну позицію.