Військові з 3 ОШБр та 47 ОМБр подякували столичній громаді та Кличку за дрони

Бійці 47 окремої механізованої бригади «Маґура» та 3 окремої штурмової бригади подякували столичній громаді та меру Києва Віталію Кличку за передані FPV-дрони. Ця допомога була дуже вчасною, йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці 9 армійського корпусу.

«FPV-дронів багато не буває!!! Те, що вкрай необхідно на передовій, те, що допомагає знищувати окупантів, те, що рятує життя, те, за чим майбутнє успішних операцій. Працюємо спільно на перемогу! Дякуємо всім волонтерам за суттєву підтримку. Особлива подяка Київській громаді та особисто меру міста, Віталію Кличку!!!» - зазначається у дописі.

Також бійці 47 ОМБр та 3 ОШБр записали відео зі словами вдячності киянам та Віталію Кличку.

«Дякуємо Київській громаді та меру Києва Віталію Кличку за вчасно надану допомогу – партію FPV-дронів 47 механізованій бригаді та 3 штурмовій бригаді, які воюють на Авдіївському напрямку», - кажуть захисники.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко відправив партію FPV-дронів 23 батальйону спецпризначення. Також повідомлялося, що брати Клички передали декілька великих партій FPV-дронів захисникам Авдіївки.

Також Віталій Кличко повідомляв, що з 7 мільярдів гривень, які закладалися у бюджет міста Києва у 2023 році на ЗСУ, понад мільярд гривень було виділено за запитами військових саме на придбання дронів.