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Бійці 47 ОМБр "Маґура" отримали 100 FPV-дронів від братів Кличків

Бригада воює на Авдіївському напрямку.

Бійці 47 ОМБр "Маґура" отримали 100 FPV-дронів від братів Кличків

Бійці 47 Окремої механізованої бригади «Маґура», які захищають Авдіївку, отримали 100 FPV-дронів, які передали їм брати Клички. У своєму офіційному телеграм-каналі захисники виклали відео з кадрами передачі дронів та словами подяки меру Києва та всім українцям за підтримку.

«Ми – бійці 47 Окремої механізованої бригади «Маґура». І сьогодні у нас надзвичайно приємна новина. З міста Києва від братів Кличків до нас прийшов надзвичайний подарунок – 100 FPV-дронів. Буквально через пару годин ці невеличкі дрони вже будуть в бойових підрозділах і будуть нести смерть ворогам», - повідомили бійці.

47 бригада подякувала міському голові Києва та усім українцям за потужну підтримку.

«Сьогодні наша бригада виконує бойові завдання на одній з найскладніших ділянок фронту – на Авдіївському напрямку. І для того, щоб нищити ворога, створювати йому максимальне вогневе ураження та підтримувати нашу надзвичайну штурмову піхоту, нам потрібні засоби ураження, такі як  FPV-дрони. Кожен ворожий пес має розуміти, що на нашій українській землі його чекає тільки смерть та забуття. Наближаємо перемогу разом!» - наголосив військовослужбовець 47 ОМБр Дмитро.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що отримав 100 FPV-дронів, які замовляв разом з братом, і в той же день безпілотники відправились у 47 бригаду під Авдіївку. Чекаємо ще кілька замовлених партій БПЛА, наголосив Кличко.

Також раніше Віталій Кличко повідомляв, що з 7 мільярдів гривень, які закладалися у бюджет міста 2023 року на підтримку ЗСУ, понад мільярд було виділено на запити ЗСУ саме на дрони.

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