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Орбан боїться, що після прийняття України до ЄС зникне підтримка країн центральної Європи

Орбан так і не пояснив, чому зробив такі висновки.

Орбан боїться, що після прийняття України до ЄС зникне підтримка країн центральної Європи
Фото: EPA/UPG

Угорський прем’єр Віктор Орбан вважає, що з приєднанням України до Європейського Союзу зникне підтримка країн центральної Європи.

Ці слова Орбана, сказані в ефірі телеканалу TV2, наводить видання Index.

"Безсумнівним є те, що якби ми прийняли Україну, то вся допомога, яку надавали країнам Центральної Європи, включно з Угорщиною, була б передана їм", – сказав угорський прем’єр-міністр.

Втім, Орбан так і не пояснив, чому зробив такі висновки.

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Угорський прем’єр наголосив, що ніколи раніше країна, яка перебуває у стані війни, не намагалась бути включеною до складу Євросоюзу.

Він додав, що поки не зрозуміло, чи приєднається Україна до ЄС разом з територіями, які зараз перебувають під російським контролем.

  • Увечері 14 грудня під час саміту лідери країн ЄС ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу

  • У Брюсселі нині почався дводенний саміт лідерів Євросоюзу, на якому мають розглянути рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу. За словами єврокомісара Йоганнеса Хана, лідери Євросоюзу під час саміту мають досягнути угоди про виділення Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів євро. Євросоюз хоче переглянути свій бюджет до 2027 року, додавши 33 мільярди євро у вигляді кредитів та 17 мільярдів у вигляді грантів для Києва, щоб Україна, яка бореться із російським вторгненням, мала впевненість у фінансуванні для підтримки роботи держави.

  • Звертаючись до лідерів ЄС, напередодні початку саміту, президент Зеленський попросив глав держав і урядів "не впадати сьогодні в нерішучість" і не "зраджувати" віру в Європу. За словами президента, Україна виконала поставлені перед нею зобов’язання.

  • Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув на саміт Євросоюзу і знову наполягає на тому, що Україна не виконала умови, необхідні для початку переговорів про членство в ЄС.

  • З закликом схвалити початок переговорів про вступ України до Орбана зверталися угорські меншини. Орбан сказав, що Угорщина пропонує не членство України в ЄС, а "стратегічне партнерство". Раніше він озвучив ініціативу підписати з Україною угоду про стратегічне партнерство на декілька років.

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