Орбан боїться, що після прийняття України до ЄС зникне підтримка країн центральної Європи

Орбан так і не пояснив, чому зробив такі висновки.

Угорський прем’єр Віктор Орбан вважає, що з приєднанням України до Європейського Союзу зникне підтримка країн центральної Європи.

Ці слова Орбана, сказані в ефірі телеканалу TV2, наводить видання Index.

"Безсумнівним є те, що якби ми прийняли Україну, то вся допомога, яку надавали країнам Центральної Європи, включно з Угорщиною, була б передана їм", – сказав угорський прем’єр-міністр.

Втім, Орбан так і не пояснив, чому зробив такі висновки.

Угорський прем’єр наголосив, що ніколи раніше країна, яка перебуває у стані війни, не намагалась бути включеною до складу Євросоюзу.

Він додав, що поки не зрозуміло, чи приєднається Україна до ЄС разом з територіями, які зараз перебувають під російським контролем.