З Орбаном припинення вогню і діалог із президентом РФ не обговорювався, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Київ і Будапешт мають організувати спільну зустріч. Він також сказав, що на зустрічі з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном спитав у нього, чому він не підтримує початок переговорів про вступ до ЄС і чому вони не можуть організувати особисту зустріч.

Орбан на жодне з цих питань відповіді не дав. Про це Зеленський сказав на пресконференції.

"Я ніколи не говорив з Віктором Орбаном про припинення вогню чи про діалог з Путіним. Можливо, він піднімав цю тему з його друзмяи чи лідерами ЄС чи десь за кордоном. Можливо, в Сполучних Штатах. Щось було таке в його промові, але я не знаю. Іноді його політика не дуже дружня до нас, і він знає це. Цей факт він чув від мене", – сказав він.

Зеленський додав, що Україна намагається знайти рішення.