Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Хто хотів «записати» Валерія Залужного або чи слід змінювати підпорядкування українських розвідників?
Хто хотів «записати» Валерія Залужного або чи слід змінювати підпорядкування українських розвідників?
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Представники ветеранського руху вимагають відставки міністерки у справах ветеранів. З чим, на їхню думку, Лапутіна не впоралася
Представники ветеранського руху вимагають відставки міністерки у справах ветеранів. З чим, на їхню думку, Лапутіна не впоралася
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
ГоловнаПолітика

З Орбаном припинення вогню і діалог із президентом РФ не обговорювався, – Зеленський

Він вважає, що з керівництвом Угорщини слід організувати зустріч. 

З Орбаном припинення вогню і діалог із президентом РФ не обговорювався, – Зеленський
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (ліворуч) прибуває на засідання Європейської ради в Брюсселі, 14 грудня 2023 р.
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Київ і Будапешт мають організувати спільну зустріч. Він також сказав, що на зустрічі з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном спитав у нього, чому він не підтримує початок переговорів про вступ до ЄС і чому вони не можуть організувати особисту зустріч.

Орбан на жодне з цих питань відповіді не дав. Про це Зеленський сказав на пресконференції.

"Я ніколи не говорив з Віктором Орбаном про припинення вогню чи про діалог з Путіним. Можливо, він піднімав цю тему з його друзмяи чи лідерами ЄС чи десь за кордоном. Можливо, в Сполучних Штатах. Щось було таке в його промові, але я не знаю. Іноді його політика не дуже дружня до нас, і він знає це. Цей факт він чув від мене", – сказав він.

Зеленський додав, що Україна намагається знайти рішення. 

  • Як відомо, Орбан не підтримав початок переговорів про вступ України до ЄС, на чому неодноразово наголошував. Під час голосування він вийшов із залу, тож рішення ухвалили без нього.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies