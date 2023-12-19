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Зеленський сказав, що його команда – це лише "п'ять-шість менеджерів"

Імен він не назвав. 

Зеленський сказав, що його команда – це лише "п'ять-шість менеджерів"
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський сказав, що його команда складається лише з п'яти-шести людей. Про це він сказав на пресконференції.

"Що стосується моєї команди – якщо я позбавлюсь своєї команди, у мене вона невелика, це п'ять-шість менеджерів, то ми стаємо слабкіше. Буде менше ППО, менше допомоги", – сказав він.

Президент додав, що він не може дозволити цього собі. Стосовно народних депутатів президент сказав, що він не може їх розпустити, бо інакше потрібні вибори, які не можуть проводитися під час війни.

"Окрім цього, я зробив все, щоб саме ці депутати, які б вони не були, проголосували всі антикорупційні закони", – додав він.

Президент не уточнив, кого саме він вважає членами своєї команди і чи входять до неї представник уряду та монобільшості. 

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