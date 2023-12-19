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Заступник голови Нацполіції Тишлек, що фігурував у розслідуванні журналістів, подав у відставку

Декілька днів тому він повернувся на роботу після відсторонення. 

Заступник голови Нацполіції Тишлек, що фігурував у розслідуванні журналістів, подав у відставку
Фото: скрін ZN.UA

Заступник голови Національної поліції Дмитро Тишлек, який нещодавно став фігурантом журналістського розслідування Bihus.info і щодо якого веде слідство ДБР, подав у відставку. Про це він сказав у коментарі РБК-Україна. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко сказав журналістам, що вже прийняв і підписав рапорт Тишлека. 

"Рапорт Тишлека є і його прийнято. Наказ підписав", – сказав він.

Тишлек стверджує, що сам ухвалив рішення подати у відставку. 

"Я прийняв рішення написати рапорт про звільнення з посади заступника голови Нацполіції за власним бажанням. Подав на підпис керівництву. Також чекаю на результати розслідування ДБР, яке, нагадаю, було розпочато саме за моєю заявою, і перевірки НАЗК", – сказав він.

Хто такий Дмитро Тишлек і що йому закидають

  • У жовтні журналісти Bihus info з'ясували, що Тишлек має дружину з російським паспортом і користується нерухомістю та авто родини партнера очільника ростовського кримінального угрупування. Міністр внутрішніх справ говорив, що якщо наведені журналістами дані підтвердяться, то Тишлека відсторонять. Посада заступника голови поліції для Тишлека не перша в структурі правоохоронних органів України – до цього він очолював різні департаменти Нацполіції. 
  • У листопаді НАЗК повідомило, що моніторить спосіб життя заступника голови Національної поліції Дмитра Тишлека. Також перевіряється виконання законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 
  • Три дні тому стало відомо, що Тишлек повернувся на роботу після відсторонення. Службове розслідування не виявило фактів, які б свідчили про наявність зв’язків Тишлека з будь-якими кримінальними авторитетами, в тому числі, згадуваними в журналістському розслідуванні. 
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