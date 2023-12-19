Заступник голови Нацполіції Тишлек, що фігурував у розслідуванні журналістів, подав у відставку

Декілька днів тому він повернувся на роботу після відсторонення.

Заступник голови Національної поліції Дмитро Тишлек, який нещодавно став фігурантом журналістського розслідування Bihus.info і щодо якого веде слідство ДБР, подав у відставку. Про це він сказав у коментарі РБК-Україна. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко сказав журналістам, що вже прийняв і підписав рапорт Тишлека.

"Рапорт Тишлека є і його прийнято. Наказ підписав", – сказав він.

Тишлек стверджує, що сам ухвалив рішення подати у відставку.

"Я прийняв рішення написати рапорт про звільнення з посади заступника голови Нацполіції за власним бажанням. Подав на підпис керівництву. Також чекаю на результати розслідування ДБР, яке, нагадаю, було розпочато саме за моєю заявою, і перевірки НАЗК", – сказав він.

Хто такий Дмитро Тишлек і що йому закидають