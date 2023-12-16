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Заступник голови Нацполіції Тишлек, який фігурує у розслідуванні щодо ймовірних зв’язків з РФ, повернувся до роботи, – ЗМІ

Проведене службове розслідування не виявило підстав для звільнення Тишлека з посади.

Заступник голови Нацполіції Тишлек, який фігурує у розслідуванні щодо ймовірних зв’язків з РФ, повернувся до роботи, – ЗМІ
Дмитро Тишлек
Фото: скриншот відео

Фігурант журналістського розслідування щодо ймовірних зв’язків із Росією заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек повернувся до виконання своїх обов’язків, так як проведе службове розслідування не виявило фактів, які б свідчили про наявність зв’язків Тишлека з будь-якими кримінальними авторитетами, в тому числі, згадуваними в журналістському розслідуванні. Також перевірка не виявила й інших підстав для звільнення Тишлека з посади.

Про це виданню Цензор.НЕТ у відповідь на запит повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

У МВС повідомили, що заступник голови Національної поліції Тишлек був відсторонений від виконання службових обов’язків з 28 жовтня до 28 листопада на час проведення службового розслідування. 29 листопада Тишлек повернувся до виконання службових обов’язків. Водночас Тишлеку змінено розподіл обов’язків та виключено координацію та спрямування діяльності підрозділів кримінальної поліції

У МВС повідомили, що комісія, яка проводила службове розслідування, не встановила "фактів, які б свідчили про наявність зв’язків Тишлека Д. П. з будь-якими кримінальними авторитетами, в тому числі, згадуваними в журналістському розслідуванні". Також у МВС зазначили, що у них немає підстав для перевірки Тишлека на поліграфі, а з власної ініціативи він такого бажання не висловлює.

"Водночас інформуємо, що висновок стосовно встановлення підстав для звільнення з посади Тишлека Д.П. можливо зробити після отримання результатів розгляду матеріалів службового розслідування у НАЗК та ДБР", - резюмували у МВС. 

У кінці жовтня видання Bihus.info випустило розслідування про те, що заступник голови Нацполу живе у будинку партнера російського кримінального авторитета і має дружину з паспортом РФ. Теща чиновника також має російський паспорт і підтримує Росію у соцмережах. Вона проживає в РФ, проте в Києві на неї оформлена нерухомість в одному з найдорожчих ЖК.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Тишлека буде відсторонено від виконання обов’язків на час розслідування: "якщо озвучені в медіа факти підтвердяться, стосовно Дмитра Тишлека будуть прийняті невідкладні та жорсткі управлінські рішення".

Пізніше НАЗК повідомило, що моніторить спосіб життя заступника голови Нацполіції Тишлека, дружина якого має роспаспорт. Також досліджується питання дотримання обмеження та вимог щодо одержання подарунків.

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