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Українські військові отримали першу партію нових БпЛА великої дальності AQ 400 Scythe

Дальність польоту - 750 км при навантаженні до 32 кг.

Українські військові отримали першу партію нових БпЛА великої дальності AQ 400 Scythe
БпЛА AQ 400 Scythe
Фото: defence-blog.com

Українські військові отримали першу партію нових безпілотних літальних апаратів великої дальності AQ 400 Scythe, йдеться на Defence Blog.

Українська компанія-виробник Terminal Autonomy повідомила про успішне завершення закупівель, відзначивши початкову виробничу потужність у 100 одиниць дронів. Компанія хоче збільшити виробництво до 500 одиниць на місяць.

AQ 400 Scythe - це є дрон великої дальності (750 км), призначений для запуску з коротких злітно-посадкових смуг або катапульт, здатний нести навантаження до 32 кг (з можливістю збільшення до 70 кг за рахунок зменшення дальності). Серед важливих характеристик - швидкий монтаж, можливості масового виробництва та економічна ефективність, що робить його ключовим активом у війні.

Terminal Autonomy налагодила виробництво дронів-камікадзе через мережу невеликих підприємств та інжинірингових фірм, що спеціалізуються на виробництві аналогічних платформ. Хоча компанія закуповує деякі комплектуючі за межами України, насамперед у Німеччині та Великобританії, пріоритетом проєкту є максимальна локалізація виробництва в межах України.

Що відомо про українське виробництво дронів

  • Британське видання The Times розповіло про безпілотники, які використовує ГУР МО для ударів на морі. А ось Служба безпеки України використовувала БпЛА Sea Baby, щоб атакувати Керченський міст, фрегат «Адмирал Макаров», нафтоналивний танкер «Сиг» і десантний корабель «Оленегорский горняк» класу Ropucha. 
  • Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що в Україні повністю налагоджено виробництво більшості моделей БпЛА. Наразі абсолютна більшість дронів, які закуплені для ЗСУ, українського виробництва. Імпортують лише кілька моделей.
  • На сьогодні у Збройних Силах України експлуатують близько 70 модифікацій безпілотних літальних апаратів і більш ніж 20 різних типів боєприпасів для БПЛА.
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