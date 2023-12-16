Українські військові отримали першу партію нових БпЛА великої дальності AQ 400 Scythe

Українські військові отримали першу партію нових безпілотних літальних апаратів великої дальності AQ 400 Scythe, йдеться на Defence Blog.

Українська компанія-виробник Terminal Autonomy повідомила про успішне завершення закупівель, відзначивши початкову виробничу потужність у 100 одиниць дронів. Компанія хоче збільшити виробництво до 500 одиниць на місяць.

AQ 400 Scythe - це є дрон великої дальності (750 км), призначений для запуску з коротких злітно-посадкових смуг або катапульт, здатний нести навантаження до 32 кг (з можливістю збільшення до 70 кг за рахунок зменшення дальності). Серед важливих характеристик - швидкий монтаж, можливості масового виробництва та економічна ефективність, що робить його ключовим активом у війні.

Terminal Autonomy налагодила виробництво дронів-камікадзе через мережу невеликих підприємств та інжинірингових фірм, що спеціалізуються на виробництві аналогічних платформ. Хоча компанія закуповує деякі комплектуючі за межами України, насамперед у Німеччині та Великобританії, пріоритетом проєкту є максимальна локалізація виробництва в межах України.

Що відомо про українське виробництво дронів