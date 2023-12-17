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Противники кремлівського режиму здійснили атаку на російські війська у Белгородській області РФ

Знищено взводний опорний пункт російських військ.

Противники кремлівського режиму здійснили атаку на російські війська у Белгородській області РФ
Фото: ЦНС

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердила факт бойових зіткнень поблизу населеного пункту Тєребрено Белгородської області РФ.

Про це йдеться у пресрелізі відомства.

Унаслідок атаки, яку здійснили противники кремлівського режиму, знищено взводний опорний пункт російських військ.

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“Несподіваний напад на позиції підрозділів армії терористичної Росії викликав панічну реакцію серед особового складу місцевого гарнізону”, − йдеться у повідомленні.

Так, за наказом тамтешніх командирів російських військ був відкритий хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах.

  • Колишній лідер ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони Сергія Шойгу. За його словами, Шойгу прилітав у Ростов-на-Дону, де особисто провів операцію зі знищення “вагнерівців”.
  • “Вагнер” установив контроль над військовими об’єктами у Ростові-на-Дону. Пригожин заявив про намір дійти до Москви, проте після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів. 
  • У серпні стало відомо про падіння бізнес-джету, що належав Пригожину. Його смерть підтвердили.
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