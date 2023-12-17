Противники кремлівського режиму здійснили атаку на російські війська у Белгородській області РФ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердила факт бойових зіткнень поблизу населеного пункту Тєребрено Белгородської області РФ.
Про це йдеться у пресрелізі відомства.
Унаслідок атаки, яку здійснили противники кремлівського режиму, знищено взводний опорний пункт російських військ.
“Несподіваний напад на позиції підрозділів армії терористичної Росії викликав панічну реакцію серед особового складу місцевого гарнізону”, − йдеться у повідомленні.
Так, за наказом тамтешніх командирів російських військ був відкритий хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах.
- Колишній лідер ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони Сергія Шойгу. За його словами, Шойгу прилітав у Ростов-на-Дону, де особисто провів операцію зі знищення “вагнерівців”.
- “Вагнер” установив контроль над військовими об’єктами у Ростові-на-Дону. Пригожин заявив про намір дійти до Москви, проте після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.
- У серпні стало відомо про падіння бізнес-джету, що належав Пригожину. Його смерть підтвердили.