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Окупанти обстріляли з артилерії Краснопілля на Сумщині. Є жертви

Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Сумщини.

Окупанти обстріляли з артилерії Краснопілля на Сумщині. Є жертви
Фото: прокуратура Сумської області

Армія РФ обстріляла цивільну інфраструктуру Сумської області. В результаті ворожої атаки загинула місцева жінка. 

Про це повідомили у прокуратурі Сумської області.

"За даними слідства, 17 грудня 2023 року близько 12:50 год , застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог, за попередніми даними, із САУ обстріляв цивільну інфраструктуру м. Краснопілля Сумської області. Один снаряд окупантів потрапив у приватний будинок, 69-річна власниця загинула. Також пошкоджено три приватні будинки та два транспортні засоби", — пишуть у прокуратурі.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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