Через негоду та бойові дії в Україні знеструмлені 610 населених пунктів

Обмежень подачі електроенергії немає в жодній з областей.

Через негоду та бойові дії в Україні без електроенергії залишаються 610 населених пунктів, обмежень подачі електроенергії немає в жодній з областей, — повідомили у Міністерстві енергетики.

Через поривчастий вітер, снігопади й обледеніння без напруги залишаються споживачі у Харківській і Донецькій областях.

Унаслідок бойових дій та з технічних причин без світла нині – 446 населених пунктів.

Ситуація в енергосистемі стабільна і контрольована. Запровадження графіків відключень побутових споживачів не передбачене.

У Донецькій області, за даними Міненерго, через негоду на ранок залишилися без електропостачання 156 населених пунктів – загалом 30 тисяч 888 споживачів. Через ворожі обстріли в регіоні знеструмлені 72 населені пункти, або 31 тисяча 232 споживачі. Енергетикам вдалося заживити 40 населених пунктів – майже 29 тисяч абонентів. Подача газу відновлена для 35 споживачів.

У Харківській області через бойові дії без напруги залишаються 68 населених пунктів – 16 тисяч 369 абонентів. Вісім населених пунктів регіону знеструмлені через негоду, зокрема два – частково (3945 споживачів).

У Дніпропетровській області за добу через бойові дії без електрики опинився 231 споживач. Станом на ранок 17 грудня без світла перебували 89 абонентів. Енергетики заживили одного юридичного та 223 побутових споживачів. Відновлювальні роботи тривають.

У Запорізькій області з технологічних причин були знеструмлені п'ять населених пунктів – 338 абонентів. На цей час споживачі заживлені, лінії відновлені. Загалом у регіоні через бойові дії без світла залишаються 63 населені пункти – майже 26 тисяч абонентів.

У Сумській області у зв'язку з технологічними причинами електропостачання відсутнє у п'яти населених пунктах – 631 споживач. Ще 63 населені пункти знеструмлені через ворожі обстріли, з них 16 – частково (3094 споживачі). Усунення пошкоджень триває.

У Херсонській області через бойові дії без світла 45 населених пунктів – майже 26 тисяч точок обліку.

У самому Херсоні вночі ворожими обстрілами пошкоджена підстанція – відключені 12 тисяч 67 точок обліку. Загалом на цей час через удари російських військ у місті відключені 26 тисяч 69 точок обліку. Унаслідок підриву російськими загарбниками дамби Каховської ГЕС відключеними в Херсоні залишаються 746 точок обліку.

У Чернігівській області через ворожі обстріли електропостачання відсутнє у 19 населених пунктах, у семи з них – частково (1275 точок обліку). Чотири населені пункти регіону (1270 абонентів) знеструмлені у зв'язку з технологічними порушеннями. Відновлювальні роботи тривають.