Росіяни почали полювати на українське підпілля на окупованих територіях

Для цього вони збільшили кількість спецпризначенців на ТОТ.

Росіяни посилили контрдиверсійний режим окупантів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Для цього вони завезли спецпризначенців, які полюватимуть на українське підпілля.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Зокрема росіяни сформували окремі маневрені групи РЕР, які намагаються запеленгувати джерела випромінювання від супутникових телефонів. Противнику відомо, що сили оборони використовують у військових цілях апаратуру оператора супутникового зв’язку “Iridium”. Також для прочісування населених пунктів було виділено близько ста представників росгвардії", — ідеться у повідомленні ЦНС.

Там додають, що відповідні заходи проводять задля психологічного тиску на місцевих мешканців, які передають інформацію Силам оборони.