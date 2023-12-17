Росія активізувала ДРГ у Сумській та Харківській областях

Одну з останніх груп викрили в Сумській області.

У Сумській та Харківській областях активізувалися російьскі диверсійно-розвідувальні групи. Останню з ворожих ДРГ викрили у Сумській області, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Одну з ворожих ДРГ українські прикордонники нещодавно викрили в Сумській області. Разом із Силами територіальної оборони диверсантів вибили за лінію державного кордону.

"Аби ефективно протидіяти російським ДРГ, підрозділи, які боронять ділянку кордону з РФ, спільно тренуються та відточують взаємодію між сусідніми підрозділами й позиціями. Також залучаються протидиверсійні резерви, відпрацьовуються різні тактики, що дозволяють своєчасно виявляти та знешкоджувати ворога", — наголосив Демченко.