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Росія активізувала ДРГ у Сумській та Харківській областях

Одну з останніх груп викрили в Сумській області.

Росія активізувала ДРГ у Сумській та Харківській областях
Фото: ukrinform.ua

У Сумській та Харківській областях активізувалися російьскі диверсійно-розвідувальні групи. Останню з ворожих ДРГ викрили у Сумській області, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Одну з ворожих ДРГ українські прикордонники нещодавно викрили в Сумській області.  Разом із Силами територіальної оборони диверсантів вибили за лінію державного кордону.

"Аби ефективно протидіяти російським ДРГ, підрозділи, які боронять ділянку кордону з РФ, спільно тренуються та відточують взаємодію між сусідніми підрозділами й позиціями. Також залучаються протидиверсійні резерви, відпрацьовуються різні тактики, що дозволяють своєчасно виявляти та знешкоджувати ворога", — наголосив Демченко.

  • За два тижні було зафіксовано сім намагань ворога потрапити на територію України.
  • На найбільш небезпечних напрямках на Чернігівщині ЗСУ обладнують оборонні рубежі, проте зараз там ситуація стабільна. 
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