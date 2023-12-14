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На найбільш небезпечних напрямках на Чернігівщині ЗСУ обладнують оборонні рубежі

Наразі там ситуація стабільна і контрольована.

На найбільш небезпечних напрямках на Чернігівщині ЗСУ обладнують оборонні рубежі
Сергій Наєв
Фото: Олександр Рудоманов

На найнебезпечніших напрямках у Чернігівській області обладнуються рубежі, а також позиції першої та другої смуги оборони, п.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Сьогодні на Чернігівщині, як і у всій Північній операційній зоні, ситуація стабільна і контрольована. Проте на найбільш небезпечних напрямках повним ходом обладнуються рубежі та позиції першої і другої смуги оборони. Ми готуємось до спротиву і разом із Чернігівською обласною військовою адміністрацією вживаємо заходів щодо підсилення нашої оборони", - написав Наєв у Telegram.

Водночас він зазначив, що, якщо загроза від ворога зростатиме, тоді на підготовлені рубежі прибудуть додаткові сили і ЗСУ будуть готові "адекватно реагувати на будь-який розвиток ситуації".

Раніше із прифронтового села на Чернігівщині евакуювали родину із шістьма дітьми.

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