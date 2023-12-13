На Чернігівщині із прифронтового села евакуювали родину із шістьма дітьми

На Чернігівщині поліцейські евакуювали із з обстрілюваного прикордонного села багатодітну родину. Вивезли із небезпечного місця матір із шістьма маленькими дітками віком від 2 місяців до 11 років.
"Родина живе всього за два кілометри від російського кордону і буквально виживає під щоденними обстрілами окупантів", – повідомили у Національній поліції.
Як розповіла багатодітна мама Яна, ухвалити рішення про переїзд змусив страх за життя дітей, адже з боку країни-агресора в бік села стріляють майже щодня, як не з артилерії, то з мінометів.
Також поліцейські вивезли не лише багатодітну сім’ю, а й їхніх домашніх улюбленців.
Тепер родина житиме у безпечному місці у будинку з усім неохідним.
- Наприкінці листопада із небезпечних громад Куп’янського району Харківщини евакуювали 283 дітей. Через декілька днів евакуювали останні дві сім'ї з дітьми, людей шукали тиждень.
- З 23 населених пунктів Херсонської області, які перебувають під постійними обстрілами, евакуювали 630 дітей з родинами.