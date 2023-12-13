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На Чернігівщині із прифронтового села евакуювали родину із шістьма дітьми

Жінку із шістьма дітьми віком від 2 місяців до 11 років, а також їхніх домашніх улюбленців перевезли у безпечне місце.

На Чернігівщині із прифронтового села евакуювали родину із шістьма дітьми
Фото: Національна поліція України

На Чернігівщині поліцейські евакуювали із з обстрілюваного прикордонного села багатодітну родину. Вивезли із небезпечного місця матір із шістьма маленькими дітками віком від 2 місяців до 11 років. 

"Родина живе всього за два кілометри від російського кордону і буквально виживає під щоденними обстрілами окупантів", – повідомили у Національній поліції.

Як розповіла багатодітна мама Яна, ухвалити рішення про переїзд змусив страх за життя дітей, адже з боку країни-агресора в бік села стріляють майже щодня, як не з артилерії, то з мінометів.

Фото: Національна поліція

Також поліцейські вивезли не лише багатодітну сім’ю, а й їхніх домашніх улюбленців. 

Фото: Національна поліція

Тепер родина житиме у безпечному  місці у будинку з усім неохідним.

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