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Дубінському через умисне зволікання обмежили терміни ознайомлення з матеріалами справи щодо підробки документів

У ході розслідування встановили, що нардеп і його захисники умисно зволікають з ознайомленням з матеріалами провадження. 

Дубінському через умисне зволікання обмежили терміни ознайомлення з матеріалами справи щодо підробки документів
Фото: джерела

Терміни ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за підозрою народного депутата у службовому підробленні для виїзду за кордон обмежили.

Суд задовольнив клопотання слідчого про встановлення підозрюваному та його захисникам терміну до 29 грудня 2023 року, – повідомили у Державному бюро розслідувань.

Судячи з матеріалів справи, йдеться про народного депутата Олександра Дубінського

Слідчі встановили, що підозрюваний та його захисники умисно зволікають з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження аби штучно затягнути передачу обвинувального акту до суду.

У чому підозрюють Олександра Дубінського

  • Загалом цей народний депутат отримав три підозри: в підробці службових документів, у організації схеми виїзду за кордон військовозобов'язаного та в державний зраді.
  • Першу підозру депутату оголосили 8 серпня 2023. Вона була пов'язана з виїздом депутата за кордон нібито для супроводу на лікування батька.
  • 11 листопада 2023 завершили досудове розслідування у справі незаконно визду Дубінським за кордон. Слідчі встановили, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів. У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу – супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок. До того ж депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.
  • Зараз народний обранець перебуває під вартою до 12 січня 2024 року. За даними слідства, він входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління російського генштабу.
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