Дубінському через умисне зволікання обмежили терміни ознайомлення з матеріалами справи щодо підробки документів

Терміни ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за підозрою народного депутата у службовому підробленні для виїзду за кордон обмежили.
Суд задовольнив клопотання слідчого про встановлення підозрюваному та його захисникам терміну до 29 грудня 2023 року, – повідомили у Державному бюро розслідувань.
Судячи з матеріалів справи, йдеться про народного депутата Олександра Дубінського.
Слідчі встановили, що підозрюваний та його захисники умисно зволікають з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження аби штучно затягнути передачу обвинувального акту до суду.
У чому підозрюють Олександра Дубінського
- Загалом цей народний депутат отримав три підозри: в підробці службових документів, у організації схеми виїзду за кордон військовозобов'язаного та в державний зраді.
- Першу підозру депутату оголосили 8 серпня 2023. Вона була пов'язана з виїздом депутата за кордон нібито для супроводу на лікування батька.
- 11 листопада 2023 завершили досудове розслідування у справі незаконно визду Дубінським за кордон. Слідчі встановили, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів. У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу – супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок. До того ж депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.
- Зараз народний обранець перебуває під вартою до 12 січня 2024 року. За даними слідства, він входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління російського генштабу.