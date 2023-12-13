У Дніпровському районі Києва 35 будинків залишилися без світла внаслідок нічної атаки

Орієнтовний час ліквідації пошкоджень – до 14 години.

У Дніпровському районі Києва 35 приватних будинків залишаються без світла внаслідок пошкоджень ліній електропередачі уламками ракет.

Фахівці ДТЕК "Київські електромережі" працюють над відновленням електропостачання. Про це повідомили в КМДА.

"Орієнтовно електропостачання буде відновлено до 14:00", – йдеться у повідомленні.