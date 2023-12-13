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У Дніпровському районі Києва 35 будинків залишилися без світла внаслідок нічної атаки

Орієнтовний час ліквідації пошкоджень – до 14 години.

У Дніпровському районі Києва 35 будинків залишилися без світла внаслідок нічної атаки
Ілюстративне фото
Фото: Чернігівська ОДА

У Дніпровському районі Києва 35 приватних будинків залишаються без світла внаслідок пошкоджень ліній електропередачі уламками ракет. 

Фахівці ДТЕК "Київські електромережі" працюють над відновленням електропостачання. Про це повідомили в КМДА.

"Орієнтовно електропостачання буде відновлено до 14:00", – йдеться у повідомленні.

  • Сьогодні о 3:00 російська армія вдарила по Києву 10 балістичними ракетами. Усі вони збиті, але внаслідок падіння уламків є пошкодження у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах – чотири багатоквартирні та чотири приватні житлові будинки, а також комунальні споруди. За попередніми даними, поранені понад 50 людей. 
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