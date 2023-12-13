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За добу на фронті відбулося майже 100 зіткнень – Генштаб

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили понад 50 ворожих атак.

За добу на фронті відбулося майже 100 зіткнень – Генштаб
Фото: Генеральний штаб

На шістсот п’ятдесят восьму добу широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України відбулося 95 бойових зіткнень. 

Як повідомив Генштаб, ворог завдав 2 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Крім того, минулої доби, Росія вчергове атакувала Україну, застосувавши 10 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ударні БпЛА. 

Також, поточної доби російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву, застосувавши 10 ракет (зенітні керовані ракети С-400, крилаті ракети “Іскандер”). Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ракети. Наслідки щодо атаки уточнюються.

Авіаційних ударів зазнали Новомихайлівка та Костянтинівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області. 

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога в районі Макіївки Луганської області. 

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.  Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 51 атаку ворога в районах східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області. 

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки  Донецької області, де нашими захисниками відбито 13 атак. 

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.  На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника в районах північніше Приютного, західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області. Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. 

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 пунктах управління, 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 складах боєприпасів противника.

Під час бойових дій в Україні загинув ірландець Грем Дейл. Чоловік приїхав в Україну невдовзі після російського вторгнення минулого року і приєднався до української армії.

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