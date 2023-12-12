Головне за ніч та ранок вівторка, 12 грудня: 42 відбитих атаки під Авдіївкою, 9 збитих БпЛА, збій в роботі "Київстару"

Увечері 11 грудня на Одещині ворожі “шахеди” атакували адміністративні будівлі та технічні приміщення.

За даними слідства, 11 грудня близько 21:00 збройні сили РФ здійснили атаку БПЛА по цивільній інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки пошкоджено адміністративні будівлі та технічні приміщення приватної спортивної установи.

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місці подій прокурори у взаємодії зі слідчим документують черговий воєнний злочин РФ.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 89 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 10 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Крім того, минулої доби РФ вчергове атакувала Україну ударними безпілотниками – 15 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили дев'ять ударних БпЛА.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 42 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського.

Авіація Сил оборони завдала двох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ вразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, один пункт управління та один артилерійський засіб ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 12 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що сили оборони знищили ще 800 російських окупантів. Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення і до 12 грудня склали близько 340 650 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Згідно з опитуванням, європейці загалом відкриті до ідеї приєднання України до ЄС, попри витрати та ризики, але в кращому випадку без ентузіазму ставляться до перспективного розширення блоку за рахунок Грузії та країн Західних Балкан. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на опитування шести країн-членів ЄС для Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR).

Згідно з ним, опитані виявили значну підтримку України, а Молдови і Чорногорії – меншою мірою. Є широка опозиція відносно приєднання Туреччини та прохолодна реакція на перспективу Албанії, Боснії, Грузії, Косово, Північної Македонії та Сербії.

Опитування виявило найбільшу підтримку вступу України в Данії (50%) і Польщі (47%), думки приблизно розділилися в Румунії (32% за, 29% проти), Німеччині (37% за, 39% проти) і Франції (29% за, 35% проти). В Австрії 52% були проти.

Проте 45% респондентів стурбовані тим, що вступ України матиме негативний вплив на безпеку ЄС. 25% вважали, що це посилить безпеку ЄС, тоді як 39% відповіли, що вступ Києва негативно вплине на безпеку їхньої країни.

Докладніше – в новині.

У роботі мобільного оператора "Київстар" вранці 12 грудня стався збій. Немає зв'язку, Інтернет не працює.

Також не працюють мобільний додаток і сайт компанії. На сторінці "Київстар" у X повідомили, що фахівці працюють над усуненням збою.

Речниця компанії Ірина Леліченко в коментарі УП порадила користувачам на час поломки скористатися послугою "Національний роумінг". Однак Мінцифри повідомило, що українці внаслідок збою в «Київстарі» не зможуть перейти на інших операторів через налаштування.

Торік масштабний збій у роботі цього оператора був в квітні. Причиною назвали аварію. Також збій відбувся на початку лютого 2022.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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