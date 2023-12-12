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На Одещині “шахеди” атакували адміністративні будівлі та технічні приміщення

Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Цієї ночі Повітряні сили знищили 9 з 15 “шахедів” та дві ракети Х-59.

На Одещині “шахеди” атакували адміністративні будівлі та технічні приміщення
Ілюстративне фото
Фото: Сили оборони Півдня

Ввечері 11 грудня на Одещині ворожі “шахеди” атакували адміністративні будівлі та технічні приміщення. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, 11 грудня близько 21:00 збройні сили РФ здійснили атаку БПЛА по цивільній інфраструктурі Одещини. 

Внаслідок атаки пошкоджено адміністративні будівлі та технічні приміщення приватної спортивної установи.

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

На місці подій прокурори у взаємодії зі слідчим документують черговий воєнний злочин РФ.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як українські “мисливці на шахедів” боронять небо України – дивіться у нашому відео. 

 

Вранці Повітряні сили повідомили, що знищили 9 з 15 “шахедів” та дві ракети Х-59.

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