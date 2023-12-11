Головне за понеділок, 11 грудня: бої під Авдіївкою, Бахмутом та Мар’їнкою, новий очільник уряду Польщі

73 бойових зіткнення, ворожі обстріли, звернення словацької і угорської меншин до Євроради, 900 млн доларів від МВФ, обрання Дональда Туска головою польського уряду. Яким запам’ятається 656-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський зустрівся у США з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників ш

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 73 бойових зіткнення.

Цієї доби найбільш атак росіян відбулося на Авдіївському, Бахмутському і Мар'їнському напрямках.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 36 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського, де окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. На Бахмутському Сили оборони відбили 13 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіяни у районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки, де противник здійснив 12 безуспішних атак на позиції наших захисників.

Ворог завдав 10 ракетних та здійснив 46 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Натомість авіація Сил оборони завдала двох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 11 грудня – в нашій новині.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування. Таким чином Україна зможе отримати третій транш на суму близько 900 млн доларів, розповів заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

"Ми працювали дуже близько з економічною командою України впродовж останніх тижнів і сьогодні ми завершили другий перегляд нашої програми", - сказала директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

На засіданні Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу був безпрецедентний рівень підтримки відкриття переговорів із Україною про членство в ЄС. Більшість держав-членів хочуть ухвалити рішення про відкриття переговорів.

Водночас рішення ще не ухвалено, боротьба за нього триватиме не лише найближчими днями, а і під час самого засідання Євроради. Про це повідомив за результатами засідання міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Самі члени Євросоюзу у своїх виступах підкреслювали, що це рішення потрібно ухвалити не заради України, а заради самого ЄС і його безпеки.

Міністр вважає, що рішення про початок переговорів із Україною про вступ до ЄС відбудеться в будь-якому випадку, це питання лише часу і ціни.

Представники словацької національної спільноти Закарпаття опублікували відкрите звернення до голови Європейської ради Шарля Мішеля та прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Представники національної меншини просять підтримати рішення щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС під час засідання Євроради, яке відбудеться 14-15 грудня, і закликають усіх лідерів ЄС продовжувати підтримувати нашу державу на шляху євроінтеграції.

"Україна за останній рік продемонструвала значний прогрес у виконанні рекомендацій Європейської Комісії щодо забезпечення прав національних меншин. Новий законопроект, ухвалений українським парламентом, максимально відображає інтереси національних меншин і користується нашою повною підтримкою. Цей крок є важливим для підтвердження відданості України зміцненню прав людей різних національностей на території всієї країни і в Закарпатті зокрема", - йдеться у зверненні.

Підписанти наголосили, що навіть під час повномасштабного вторгнення Росії Україна "продовжує здійснювати необхідні реформи і залишається вірною своїм євроінтеграційним цінностям".

Таке ж звернення підписали і представники угорської меншини, передає "Європейська правда". Вони закликали прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підтримати початок переговорів про вступ України в Євросоюз.

Подробиці – в новині.

Сейм Польщі обрав новим главою польського уряду Дональда Туска.

За обрання лідера Громадської коаліції головою Ради міністрів РП проголосували 248 депутатів Сейму, 201 депутат був проти, жоден не утримався.

Після голосування Туск подякував депутатам за довіру, а також висловив вдячність усім полякам, які на парламентських виборах 15 жовтня "віддали свої голоси за зміну влади" в країні.

Очікується, що у вівторок новий прем’єр оголосить завдання свого кабінету, після чого відбудеться обговорення у нижній палаті парламенту і голосування за вотум довіри до уряду.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!