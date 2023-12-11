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​Для розвантаження маршруту на Теремки Київ розглядає варіант з одностороннім рухом на Васильківській і Голосіївському проспекті

"Зараз основне - це розчистити праву смугу для того, щоб автобуси могли їхати безперешкодно".

​Для розвантаження маршруту на Теремки Київ розглядає варіант з одностороннім рухом на Васильківській і Голосіївському проспекті
Ілюстративне фото
Фото: t.me/kt20220224

Міська влада Києва розглядає варіант з запровадженням одностороннього руху на Васильківській вулиці та частині Голосіївського проспекту.

Про це в ефірі телеканалу "Київ" розказав перший заступник голови Київдержадміністрації Микола Поворозник, передає LIGA.net.

Він зазначив, що ці вулиці ведуть від станції метро "Либідська" до густонаселених районів на південному заході Києва, які залишилися без метро через руйнування тунелю на Оболонсько-Теремківській (синій) лінії. Закриття станцій призвело до транспортного колапсу: на дороги вийшли десятки додаткових автобусів і тролейбусів, а на "Либідській" утворилися велетенські черги людей.

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"Зараз основне - це розчистити праву смугу для того, щоб автобуси могли їхати безперешкодно. Думаю, для цього, звичайно, потрібен якийсь час, щоб всі звикли до нової організації руху", - сказав Поворозник.

Також влада пропрацьовує інші способи організації руху на проблемних ділянках.

"Ведеться розмова про те, щоб зараз, можливо, пропрацювати варіант одностороннього руху вулицею Васильківською та у зворотному напрямку Голосіївським проспектом", - зазначив заступник голови КМДА.

У Києві уже є досвід переведення паралельних вулиць в односторонній режим. Так з кінця нульових працюють, наприклад, Жилянська і Саксаганського, Антоновича і Велика Васильківська, Ярославів Вал і Рейтарська.

Чому закрили шість станцій метро в Києві

  • 8 грудня цього року в Києві терміново обмежили рух поїздів на ділянці "Теремки" – "Деміївська" у зв'язку із проведенням ремонту перегінного тунелю між станціями. Час ремонту - приблизно пів року.
  • В організацію руху на дорогах Києва внесли зміни на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.
  • Підтоплення тунелів Київського метрополітену почали розслідувати правоохоронці за фактом службової недбалості.
  • Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кадибор заявив, що у Києві розглядають можливість запуску човникового руху непошкодженим тунелем.
  • Перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.
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