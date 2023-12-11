Обох затримали Сили оборони під час боїв під Авдіївкою та Роботиним у жовтні цього року.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох зрадників, які вступили до лав армії російсських окупантів та воювали проти Сил оборони на сході та півдні України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Обидва чоловіка добровільно вступили до складу бойових підрозділів Південного військового округу збройних сил РФ. Після початку повномасштабного вторгнення Росії вони брали активну участь у боях у Донецькій та Запорізькій областях.

Обох було взято в полон під час жорстоких боєзіткнень під Авдіївкою та Роботиним у жовтні цього року.

За даними військової контррозвідки СБУ, один із затриманих входив до групи терориста Безлера, де був кулеметником. Після 24 лютого 2022 року він разом з російськими військами захоплював Волноваху та Верхньоторецьке на Донеччині. За це ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін вручив його підрозділу так званий "орден республіки".

Згодом угруповання бойовика перекинули в район Красногорівки для штурму позицій українських захисників, які обороняють Авдіївку.

Фото: СБУ

Інший зрадник – мешканець тимчасово окупованого Криму. 1 серпня цього року він підписав контракт з міноборони РФ і приєднався до лав "кадирівського" полку 42-ї мотострілецької дивізії країни-агресора. Він штурмував Маріуполь, а після захоплення міста брав участь у проведенні так званих "зачисток" проти учасників руху опору.

Потім його на місяць відправили на "військові навчання" загарбників у тимчасово окупованому Бердянську. Після проходження "курсів" бойовика відрядили в район селища Роботине для стримування контрнаступальних операцій ЗСУ.

Наразі обом затриманим повідомили про підозру за чч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада). Їм загрожує довічне ув’язнення.

Раніше ще три бойовики, які штурмували позиції ЗСУ під Авдіївкою та Бахмутом, отримали тюремні строки.