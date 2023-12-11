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Унаслідок ударів по Херсону і області є загиблий і поранені (оновлено)

Людей закликали берегтися та залишатися у безпечних місцях.

Унаслідок ударів по Херсону і області є загиблий і поранені (оновлено)

Херсон вранці укотре був атакований російською армією. За оновленими даними, постраждали четверо людей. Загинула одна людина.

В Антонівці під завалами будинку загинув 69-річний місцевий житель. До лікарні доставили 59-річного пораненого чоловіка, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 

У Херсоні тяжкі травми отримав 24-річний чоловік. В нього діагностували поранення щелепи, грудної клітини та ніг. Лікарі борються за життя потерпілого. Також у місті під ворожий вогонь потрапив 34-річний херсонець. Зараз він знаходиться у медзакладі.

"російська армія бʼє по Херсону. Бережіть себе! Залишайтеся у безпечних місцях!" – повідомив він уранці. 

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко додав, що у Херсоні лунали вибухи. Армія Росії вкотре за ранок атакувала місто з тимчасово окупованого лівого берега.

У Херсонській обласній військовій адміністрації прокоментували російську атаку. Окупаційна армія вдарила по Дніпровському району Херсона. Поцілили по адміністративній будівлі, в якій знаходилися працівники. 

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