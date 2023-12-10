Росіяни накрили вогнем Херсон і область, є поранені

Російські окупанти 10 грудня накрили вогнем Херсон і область.
Як повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, наразі відомо про одного ушпиталеного. 37-річний чоловік з контузією та осколковими пораненнями перебуває до лікарні.
Потерпілий у момент атаки російських окупаційних військ перебував у приміщенні.
Обласна військова адміністрація повідомила про обстріл Іванівки.
У селі отримала поранення 52-річна жінка. Вона теж у лікарні, медики проводять дообстеження.
Ситуація на Херсонщині
- Напередодні через атаки окупантів в області загинула одна людина, четверо були поранені.
- За даними Генштабу ЗСУ, на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції лівобережжя Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.
- Натомість російські війська намагаються відтіснити ЗСУ із захоплених плацдармів на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Для цього окупанти перекидають в тил українських військових десантні групи.