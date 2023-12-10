Росіяни накрили вогнем Херсон і область, є поранені

Відомо про двох поранених.

Російські окупанти 10 грудня накрили вогнем Херсон і область.

Як повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, наразі відомо про одного ушпиталеного. 37-річний чоловік з контузією та осколковими пораненнями перебуває до лікарні.

Потерпілий у момент атаки російських окупаційних військ перебував у приміщенні.

Обласна військова адміністрація повідомила про обстріл Іванівки.

У селі отримала поранення 52-річна жінка. Вона теж у лікарні, медики проводять дообстеження.

Ситуація на Херсонщині