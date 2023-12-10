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Росіяни накрили вогнем Херсон і область, є поранені

Відомо про двох поранених.

Росіяни накрили вогнем Херсон і область, є поранені
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти 10 грудня накрили вогнем Херсон і область.

Як повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, наразі відомо про одного ушпиталеного. 37-річний чоловік з контузією та осколковими пораненнями перебуває до лікарні.

Потерпілий у момент атаки російських окупаційних військ перебував у приміщенні. 

Обласна військова адміністрація повідомила про обстріл Іванівки.

У селі отримала поранення 52-річна жінка. Вона теж у лікарні, медики проводять дообстеження.

Ситуація на Херсонщині

  • Напередодні через атаки окупантів в області загинула одна людина, четверо були поранені.
  • За даними Генштабу ЗСУ, на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції лівобережжя Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.
  • Натомість російські війська намагаються відтіснити ЗСУ із захоплених плацдармів на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Для цього окупанти перекидають в тил українських військових десантні групи.
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