Поза штатом, без виплат і посади. Історія військовослужбовця, якого армійська бюрократія списала в нікуди
Поза штатом, без виплат і посади. Історія військовослужбовця, якого армійська бюрократія списала в нікуди
Умєров у США: "Росія має інтерес захопити не тільки Україну"
Умєров у США: "Росія має інтерес захопити не тільки Україну"
«Слуги» шукають нову голову
«Слуги» шукають нову голову
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Політика Польщі щодо України може значно змінитися, – польський депутат
Політика Польщі щодо України може значно змінитися, – польський депутат
Рада прийняла в цілому закон про нацменшини з урахуванням експертної оцінки Ради Європи
Рада прийняла в цілому закон про нацменшини з урахуванням експертної оцінки Ради Європи
Дорогою до Аргентини: Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде
Дорогою до Аргентини: Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
WSJ: Україна змушена перейти до оборони: наступний український контрнаступ може відбутися лише навесні 2025 року
WSJ: Україна змушена перейти до оборони: наступний український контрнаступ може відбутися лише навесні 2025 року
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула після російського обстрілу

Окупанти атакували населений пункт Курилівка.

На Харківщині рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула після російського обстрілу
Фото: ДСНС Харківщини

Нині на Харківщині рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула після російського обстрілу.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Вранці 10 грудня росіяни завдали удару по селі Курилівка Куп'янського району. В результаті обстрілів зазнали пошкоджень чотири гаражі. У одному з гаражних боксів сталася пожежа.

Фото: ДСНС Харківщини

Фото: ДСНС Харківщини

Її ліквідували об 11:20 пожежу. Жертв і постраждалих немає. 

Обстріли Харківщини

  • Зранку Харківська ОВА повідомила, що за добу росіяни завдали артилерійських та мінометних ударів по 22 населених пунктах області. Внаслідок обстрілів дві жінки загинули, ще одна була поранена. Також з осколковими ранами госпіталізували 33-річного чоловіка.
  • Напередодні через ворожий обстріл Куп'янська загинули дві жінки.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies