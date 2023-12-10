Нині на Харківщині рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула після російського обстрілу.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Вранці 10 грудня росіяни завдали удару по селі Курилівка Куп'янського району. В результаті обстрілів зазнали пошкоджень чотири гаражі. У одному з гаражних боксів сталася пожежа.
Її ліквідували об 11:20 пожежу. Жертв і постраждалих немає.
Обстріли Харківщини
- Зранку Харківська ОВА повідомила, що за добу росіяни завдали артилерійських та мінометних ударів по 22 населених пунктах області. Внаслідок обстрілів дві жінки загинули, ще одна була поранена. Також з осколковими ранами госпіталізували 33-річного чоловіка.
- Напередодні через ворожий обстріл Куп'янська загинули дві жінки.