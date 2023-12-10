Нині на Харківщині рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула після російського обстрілу.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Вранці 10 грудня росіяни завдали удару по селі Курилівка Куп'янського району. В результаті обстрілів зазнали пошкоджень чотири гаражі. У одному з гаражних боксів сталася пожежа.

Фото: ДСНС Харківщини

Фото: ДСНС Харківщини

Її ліквідували об 11:20 пожежу. Жертв і постраждалих немає.

Обстріли Харківщини