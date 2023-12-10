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На окуповані території України почали звозити російських "агітаторів"

Окупанти почали підготовку до виборів президента РФ на ТОТ.

На окуповані території України почали звозити російських "агітаторів"
Фото: EPA/UPG

Окупанти розпочали підготовку до виборів президента РФ на окупованих територіях України. Туди вже почали звозити російьских "агітаторів". Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

"В Мелітополь завезли вісім автобусів виконавців, розселили у віджатих приміщеннях. Проводять збори в приміщенні райдержадміністрації — глушать зв’язок, щоб злочинні секрети ніхто не міг підслухати. За інформацією мешканців, завезли саме агітаторів, які понесуть по окупованим громадам смертельну брехню про диктатора і "руській мір", — пише Федоров.

Вибори на окупованих територіях:

Росіяни планують провести вибори президента РФ на окупованих українських територіях.Попередньо розглядається варіант з проведенням “виборів” на ТОТ 15-17 березня.

Раніше міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm повідомила, що Росія, готуючись до виборів, починає останню зачистку телеграм-каналів від проявів нелояльності Кремлю. Таким чином МО РФ намагається “підловити” нелояльні негативні Телеграм-канали.

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