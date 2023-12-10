Внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинули дві людини, ще дві отримали поранення

Також є руйнування житлових будинків.

За добу росіяни завдали артилерійських та мінометних ударів по 22 населених пунктах Харківщини. Внаслідок обстрілів дві жінки загинули, ще одна отримала поранення, також з осколковими ранами госпіталізували 33-річного чоловіка.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

"Близько 03:00 10 грудня внаслідок обстрілу с. Великий Бурлук в Куп’янському районі зруйновано гуртожиток освітньої установи. У результаті ворожого обстрілу села Подоли Куп'янського району поранень зазнала 51-річна жінка. Пошкоджене приватне домоволодіння", — ідеться у повідомленні.

Крім того, вчора внаслідок ворожого удару у місті Куп'янськ загинули дві жінки 67 та 71 років. Ще один 33-річний чоловік зазнав уламкових поранень. Постраждалого госпіталізували.

Пошкоджені приватний будинок, паркан, господарчі споруди.

Внаслідок повторного обстрілу у Куп'янську пошкоджені як мінімум 5 приватних будинків, господарчі споруди.