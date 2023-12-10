Внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинули дві людини, ще дві отримали поранення

За добу росіяни завдали артилерійських та мінометних ударів по 22 населених пунктах Харківщини. Внаслідок обстрілів дві жінки загинули, ще одна отримала поранення, також з осколковими ранами госпіталізували 33-річного чоловіка.
Про це повідомляє Харківська ОВА.
"Близько 03:00 10 грудня внаслідок обстрілу с. Великий Бурлук в Куп’янському районі зруйновано гуртожиток освітньої установи. У результаті ворожого обстрілу села Подоли Куп'янського району поранень зазнала 51-річна жінка. Пошкоджене приватне домоволодіння", — ідеться у повідомленні.
Крім того, вчора внаслідок ворожого удару у місті Куп'янськ загинули дві жінки 67 та 71 років. Ще один 33-річний чоловік зазнав уламкових поранень. Постраждалого госпіталізували.
Пошкоджені приватний будинок, паркан, господарчі споруди.
Внаслідок повторного обстрілу у Куп'янську пошкоджені як мінімум 5 приватних будинків, господарчі споруди.
- За аналітичними зведеннями ISW, у Кремлі хочуть, щоб російські війська захопили Авдіївку та Куп'янськ до початку президентських виборів у РФ. Таким чином Путін хоче досягти успіху під час передвиборчої кампанії.
- Куп'янськ був звільнений від окупантів восени 2022. З літа 2023 росіяни намагаються повторно окупувати це логістично важливе місто.