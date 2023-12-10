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Окупанти здійснили обстріл Очакова на Миколаївщині

Обстріли здійснювали з РСЗВ.

Окупанти здійснили обстріл Очакова на Миколаївщині
бомбового удару авіації РФ по школі на Миколаївщині
Фото: Віталій Кім

Минулої доби росіяни завдали ударів із реактивних систем залпового вогню по узбережжю м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав, — йдеться у повідомленні Миколаївської ОВА.

"Вчора, 9 грудня, о 10:55 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та о 18:17 удари з реактивних систем залпового вогню по узбережжю м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає", — пише Віталій Кім.

Також вчора о 23:45 під артилерійським вогнем було с. Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих немає.

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