Окупанти здійснили обстріл Очакова на Миколаївщині

бомбового удару авіації РФ по школі на Миколаївщині

Минулої доби росіяни завдали ударів із реактивних систем залпового вогню по узбережжю м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав, — йдеться у повідомленні Миколаївської ОВА.

"Вчора, 9 грудня, о 10:55 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та о 18:17 удари з реактивних систем залпового вогню по узбережжю м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає", — пише Віталій Кім.

Також вчора о 23:45 під артилерійським вогнем було с. Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих немає.