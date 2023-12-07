​Над Миколаївщиною збили три ворожих дрони

У ніч на 7 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три російських ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він зауважив, що напередодні о 09:00 та сьогодні о 00:14 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії м. Очаків та Очаківської громади.

Постраждалих немає.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про застосування російськими військами ударних безпілотників. Під загрозою перебувала Херсонська та Миколаївська області.

Як повідомлялося, на знищення ударних БпЛА типу "Shahed", які Росія запускає по Україні щоночі великою кількістю, переважно націлені мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України, що вже довели свою ефективність.