13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У Миколаївському соборі на Тернопільщині відбулася служба ПЦУ українською мовою – уперше за 191 рік
У Миколаївському соборі на Тернопільщині відбулася служба ПЦУ українською мовою – уперше за 191 рік
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
Джерела LB.ua: У Підмосков'ї СБУ ліквідувала зрадника Киву (доповнено)
Джерела LB.ua: У Підмосков'ї СБУ ліквідувала зрадника Киву (доповнено)
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
У Сенаті США запропонували новий законопроєкт фінансування для України та Ізраїлю
У Сенаті США запропонували новий законопроєкт фінансування для України та Ізраїлю
ГоловнаСвіт

​Над Миколаївщиною збили три ворожих дрони

Постраждалих немає.

​Над Миколаївщиною збили три ворожих дрони
Фото: Сили оборони Півдня

У ніч на 7 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три російських ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він зауважив, що напередодні о 09:00 та сьогодні о 00:14 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії м. Очаків та Очаківської громади. 

Постраждалих немає.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про застосування російськими військами ударних безпілотників. Під загрозою перебувала Херсонська та Миколаївська області.

Як повідомлялося, на знищення ударних БпЛА типу "Shahed", які Росія запускає по Україні щоночі великою кількістю, переважно націлені мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України, що вже довели свою ефективність.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies