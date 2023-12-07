Законопроєкт про допомогу Україні заблоковано в Сенаті США

Законопроєкт, який передбачав надання Україні та Ізраїлю нової безпекової допомоги, був заблокований в Сенаті США.

Про це повідомляє Reuters.

Законопроєкт було заблоковано, оскільки республіканці наполягали на своїх вимогах посилити заходи щодо контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.

45 сенаторів проголосували “за”, а 48 “проти”. Таким чином, законопроєкт вартістю 110,5 млрд доларів не зміг отримати 60 голосів. Це було необхідно, аби почати обговорення законопроєкту.

Проти законопроєкту проголосували республіканці і Берні Сандерс, який зазвичай голосує з демократами, але висловив занепокоєння щодо фінансування “поточної нелюдської військової стратегії” Ізраїлю проти палестинців.

“Сьогоднішнє голосування — це те, що потрібно лідеру Демократичної партії, щоб визнати, що республіканці в Сенаті мають на увазі те, що ми говоримо. Тоді давайте проголосуємо. І тоді давайте нарешті почнемо виконувати пріоритети національної безпеки Америки, в тому числі прямо тут, удома”, - сказав лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл.

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