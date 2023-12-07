У Сенаті США запропонували новий законопроєкт фінансування для України та Ізраїлю
У Сенаті США запропонували новий законопроєкт фінансування для України та Ізраїлю
Нездатність США підтримати Україну – це просто божевілля, – Байден
Нездатність США підтримати Україну – це просто божевілля, – Байден
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
Джерела LB.ua: У Підмосков'ї СБУ ліквідувала зрадника Киву (доповнено)
Джерела LB.ua: У Підмосков'ї СБУ ліквідувала зрадника Киву (доповнено)
У Миколаївському соборі на Тернопільщині відбулася служба ПЦУ українською мовою – уперше за 191 рік
У Миколаївському соборі на Тернопільщині відбулася служба ПЦУ українською мовою – уперше за 191 рік
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про бої між 2 і 3 лініями оборони росіян
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про бої між 2 і 3 лініями оборони росіян
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
ГоловнаСвіт

Законопроєкт про допомогу Україні заблоковано в Сенаті США

Законопроєкт вартістю 110,5 млрд доларів не зміг отримати 60 голосів, аби почати його обговорення.

Законопроєкт про допомогу Україні заблоковано в Сенаті США
Фото: betterworldcampaign.org

Законопроєкт, який передбачав надання Україні та Ізраїлю нової безпекової допомоги, був заблокований в Сенаті США.

Про це повідомляє Reuters.

Законопроєкт було заблоковано, оскільки республіканці наполягали на своїх вимогах посилити заходи щодо контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.

45 сенаторів проголосували “за”, а 48 “проти”. Таким чином, законопроєкт вартістю 110,5 млрд доларів не зміг отримати 60 голосів. Це було необхідно, аби почати обговорення законопроєкту.

Підписуйтесь на наш Google News

Проти законопроєкту проголосували республіканці і Берні Сандерс, який зазвичай голосує з демократами, але висловив занепокоєння щодо фінансування “поточної нелюдської військової стратегії” Ізраїлю проти палестинців.

“Сьогоднішнє голосування — це те, що потрібно лідеру Демократичної партії, щоб визнати, що республіканці в Сенаті мають на увазі те, що ми говоримо. Тоді давайте проголосуємо. І тоді давайте нарешті почнемо виконувати пріоритети національної безпеки Америки, в тому числі прямо тут, удома”, - сказав лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл.

Яка ситуація з допомогою США для України

  • 20 жовтня адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на американський кордон. 

  • Однак досі Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal

  • Речник американського Міністерства оборони Пет Райдер повідомив, що у Сполучених Штатів залишилося майже 6 мільярдів доларів на військову допомогу Україну.

  • Нині керівник ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що українська делегація обговорила план перемоги України над Росією з представниками республіканців у Конгресі. 

  • Виступати перед Сенатом США мав Володимир Зеленський, але виступ скасували через сварку республіканців та демократів щодо фінансування захисту кордону з Мексикою.

  • Тим часом Україна просить продовжити акт про лендліз на 2024-й. Навіщо це потрібно і чому ми не використовували його досі - читайте в нашому матеріалі.

  • Водночас зважаючи на ситуацію з голосування Конгресу президент Зеленський запросив усі американські оборонні компанії до співпраці з Україною. Про це він сказав у зверненні до учасників конференції оборонних індустрій DFNC1: US Edition, яка відбувається у Вашингтоні.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies