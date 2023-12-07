Законопроєкт про допомогу Україні заблоковано в Сенаті США

Законопроєкт, який передбачав надання Україні та Ізраїлю нової безпекової допомоги, був заблокований в Сенаті США.
Про це повідомляє Reuters.
Законопроєкт було заблоковано, оскільки республіканці наполягали на своїх вимогах посилити заходи щодо контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.
45 сенаторів проголосували “за”, а 48 “проти”. Таким чином, законопроєкт вартістю 110,5 млрд доларів не зміг отримати 60 голосів. Це було необхідно, аби почати обговорення законопроєкту.
Проти законопроєкту проголосували республіканці і Берні Сандерс, який зазвичай голосує з демократами, але висловив занепокоєння щодо фінансування “поточної нелюдської військової стратегії” Ізраїлю проти палестинців.
“Сьогоднішнє голосування — це те, що потрібно лідеру Демократичної партії, щоб визнати, що республіканці в Сенаті мають на увазі те, що ми говоримо. Тоді давайте проголосуємо. І тоді давайте нарешті почнемо виконувати пріоритети національної безпеки Америки, в тому числі прямо тут, удома”, - сказав лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл.
Яка ситуація з допомогою США для України
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20 жовтня адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на американський кордон.
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Однак досі Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal.
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Речник американського Міністерства оборони Пет Райдер повідомив, що у Сполучених Штатів залишилося майже 6 мільярдів доларів на військову допомогу Україну.
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Нині керівник ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що українська делегація обговорила план перемоги України над Росією з представниками республіканців у Конгресі.
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Виступати перед Сенатом США мав Володимир Зеленський, але виступ скасували через сварку республіканців та демократів щодо фінансування захисту кордону з Мексикою.
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Тим часом Україна просить продовжити акт про лендліз на 2024-й. Навіщо це потрібно і чому ми не використовували його досі - читайте в нашому матеріалі.
- Водночас зважаючи на ситуацію з голосування Конгресу президент Зеленський запросив усі американські оборонні компанії до співпраці з Україною. Про це він сказав у зверненні до учасників конференції оборонних індустрій DFNC1: US Edition, яка відбувається у Вашингтоні.