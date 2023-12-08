Білий дім веде переговори з парламентарями для ухвалення рішення про допомогу Україні, - ЗМІ

Адміністрація Байдена розглядає можливість підтримати нові обмеження на те, хто може шукати притулку, і розширити процеси депортації. Це має допомогти забезпечити нову допомогу для України та Ізраїлю.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело.
“Білий дім і Конгрес США поспішають укласти угоду, яка передбачала б надання військової допомоги двом країнам-союзникам, водночас перешкоджаючи нелегальній імміграції через кордон США та Мексики, залишившись лише тиждень до від’їзду законодавців на різдвяні канікули”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Джо Байден готовий піти на значні поступки щодо безпеки кордону, оскільки республіканці в Сенаті відхилили пакет допомоги з фінансуванням кордонів у розмірі 20 млрд доларів.
За даними джерела, Білий дім був відкритий для підвищення стандартів для первинної перевірки шукачів притулку.
Також розглядається розширення процесу швидкої депортації, відомого як “прискорене видалення”. Ймовірно, що цей процес буде діяти по всій країні, а не на кордоні.
Крім того, повідомляє джерело, двопартійна група сенаторів обговорює кількісне обмеження запитів на надання притулку.
Про яку допомоги йдеться і які ще є варіанти
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20 жовтня адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення майже $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на американський кордон.
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Однак досі Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal.
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4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано.
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6 грудня демократи в Сенаті США представили новий законопроєкт, що включає допомогу Україні та Ізраїлю. Йдеться про пакет заходів на $111 мільярдів, з яких 15 млрд призначені Україні, а 10,6 – Ізраїлю. Однак є ризик, що документ не зможуть ухвалити через відсутність узгодженої позиції щодо південного кордону.
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Пані посол Оксана Маркарова повідомила, що Україна також проситиме про продовження акту про ленд-ліз – допоміжного інструменту на випадок вичерпання грантових програм, за якими українці досі отримували зброю від США. Навіщо це потрібно і чому ми не використовували його досі – читайте в поясненні LB.ua.
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Докладно про те, що відбувається з американською допомогою, читайте в тексті редактора рубрики "Світ".
- США виділили Україні новий пакет допомоги на 175 млн доларів, який може стати одним із останніх, якщо Конгрес не виділить нове фінансування.