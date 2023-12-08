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Білий дім веде переговори з парламентарями для ухвалення рішення про допомогу Україні, - ЗМІ

Байден готовий піти на значні поступки щодо безпеки кордону.

Білий дім веде переговори з парламентарями для ухвалення рішення про допомогу Україні, - ЗМІ
Прикордонний патруль США затримує нелегальних мігрантів на південному кордоні США, Сан-Дієго, штат Каліфорнія, 25 вересня 2023 р
Фото: EPA/UPG

Адміністрація Байдена розглядає можливість підтримати нові обмеження на те, хто може шукати притулку, і розширити процеси депортації. Це має допомогти забезпечити нову допомогу для України та Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело.

“Білий дім і Конгрес США поспішають укласти угоду, яка передбачала б надання військової допомоги двом країнам-союзникам, водночас перешкоджаючи нелегальній імміграції через кордон США та Мексики, залишившись лише тиждень до від’їзду законодавців на різдвяні канікули”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Джо Байден готовий піти на значні поступки щодо безпеки кордону, оскільки республіканці в Сенаті відхилили пакет допомоги з фінансуванням кордонів у розмірі 20 млрд доларів.

За даними джерела, Білий дім був відкритий для підвищення стандартів для первинної перевірки шукачів притулку.

Також розглядається розширення процесу швидкої депортації, відомого як “прискорене видалення”. Ймовірно, що цей процес буде діяти по всій країні, а не на кордоні.

Крім того, повідомляє джерело, двопартійна група сенаторів обговорює кількісне обмеження запитів на надання притулку. 

Про яку допомоги йдеться і які ще є варіанти

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