Україна проситиме США продовжити дію акту про ленд-ліз на 2024

Україна потребує допомоги від усіх міжнародних партнерів. США – одна з небагатьох держав, яка дає Україні гроші на грантовій основі, тобто їх не доведеться повертати, що важливо для стійкості бюджету.
Однак Україна потребує коштів і ЄС, і Японії, і Міжнародного валютного фонду. Про це посол України в США Оксана Маркарова повідомила в ефірі телемарафону.
"Ми розуміємо, що у нас є дефіцит фінансування, який наші партнери допомагають нам закривати", – сказала вона.
Маркарова додала, що влада працює над декількома планами щодо отримання фінансування одночасно.
"У Кабінету міністрів є певний план, якщо затримується якесь одне джерело, чи можна прискорити якесь інше джерело. Але на весь рік нам потрібні всі джерела", – сказала вона.
Посол пояснила, що зараз очікується ухвалення в США додаткового бюджету для України на весь 2024. Йдеться і про збройну, і про гуманітарну, і про енергетичну і пряму бюджетну. підтримку. Україна сподівається, що рішення ухвалять протягом наступних двох тижнів.
Окрім того, паралельно йде робота щодо конкретного озброєння. Третій трек роботи – це санкції, четвертий – конфіскація російських суверенних коштів, п'ятий – військовий бюджет, в якому Україна просить подовжити дію акту про ленд-ліз на 2024 рік.
"Ми хочемо отримати наші чотири збройні грантові програми, але навіть якщо ми їх вичерпаємо раніше, буде дуже добре мати цей інструмент як допоміжний", – додала дипломатка.
Що таке ленд-ліз і чому він важливий
- Поняття "ленд-лізу" походить від Другої світової війни, коли США під керівництвом Рузвельта ухвалили рішення допомагати союзникам величезною кількістю зброї та військової техніки з умовою повернення, якщо вона вціліє. Відтоді і до 2022 Штати ніколи не застосовували програму ленд-лізу. Докладно про історію започаткування цієї програми для України читайте в матеріалі LB.ua.
- Посол Маркарова в липні 2022, ще до набуття чинності закону про ленд-ліз для України, пояснювала, що це – додатковий інструмент, який Україна буде застосовувати активніше в разі потреби, коли буде бачити, що завершуються кошти з інших програм. Крім варіанту ленд-лізу, є ще варіант додаткових запитів до Конгресу (фактично зараз цим шляхом і ідуть).
- 1 жовтня набув чинності закон про ленд-ліз. Він передбачає, що Україна не повинна платити за постачання озброєння заздалегідь. США можуть надавати Україні в оренду або за безготівковим кредитом будь-яке оборонне озброєння чи засоби, зокрема й необхідні для його створення. Це доволі широкі рамки, які можуть включати не лише літаки, танки, артилерію чи шоломи, а й необхідне устаткування для оборонного виробництва.
- У липні 2023 Маркарова повідомила, що Україна сподівається на продовження Сполученими Штатами безкоштовної військової допомоги Києву, однак опція з продовженням закону про ленд-ліз також розглядається.