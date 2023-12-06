Україна проситиме США продовжити дію акту про ленд-ліз на 2024

Україна потребує допомоги від усіх міжнародних партнерів. США – одна з небагатьох держав, яка дає Україні гроші на грантовій основі, тобто їх не доведеться повертати, що важливо для стійкості бюджету.

Однак Україна потребує коштів і ЄС, і Японії, і Міжнародного валютного фонду. Про це посол України в США Оксана Маркарова повідомила в ефірі телемарафону.

"Ми розуміємо, що у нас є дефіцит фінансування, який наші партнери допомагають нам закривати", – сказала вона.

Маркарова додала, що влада працює над декількома планами щодо отримання фінансування одночасно.

"У Кабінету міністрів є певний план, якщо затримується якесь одне джерело, чи можна прискорити якесь інше джерело. Але на весь рік нам потрібні всі джерела", – сказала вона.

Посол пояснила, що зараз очікується ухвалення в США додаткового бюджету для України на весь 2024. Йдеться і про збройну, і про гуманітарну, і про енергетичну і пряму бюджетну. підтримку. Україна сподівається, що рішення ухвалять протягом наступних двох тижнів.

Окрім того, паралельно йде робота щодо конкретного озброєння. Третій трек роботи – це санкції, четвертий – конфіскація російських суверенних коштів, п'ятий – військовий бюджет, в якому Україна просить подовжити дію акту про ленд-ліз на 2024 рік.

"Ми хочемо отримати наші чотири збройні грантові програми, але навіть якщо ми їх вичерпаємо раніше, буде дуже добре мати цей інструмент як допоміжний", – додала дипломатка.

Що таке ленд-ліз і чому він важливий