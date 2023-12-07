У Джабалії ЦАХАЛ атакував військовий комплекс центрального батальйону ХАМАСу

Під час операції в Хан-Юнісі війська Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по десятках терористичних цілей ХАМАСу.
Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.
“Війська ЦАХАЛу вступили в бій з терористичним осередком, який вийшов із шахти тунелю, убили двох терористів у бою та вдарили по шахті”, − зазначили військові.
Під час операції в Джабалії ізраїльські війська здійснили цілеспрямований рейд на військовий комплекс, що належить центральному батальйону терористів, вбивши кілька членів угруповання.
Крім того, сили Ізраїлю виявили мережу підземних тунелів, які ведуть з бази, а також навчальний майданчик і склад зброї в районі бази.
“Минулої доби в рамках часткової допомоги сухопутним силам ізраїльські військово-морські сили завдали ударів по військових комплексах ХАМАС та інфраструктурі, використовуючи високоточні боєприпаси та стріляючи снарядами”, − повідомив Тель-Авів.
Останнє з війни Ізраїлю та ХАМАСу
- Вчора Армія Ізраїлю виявила у таборі біженців Дженін нові тунелі та три лабораторії з виготовлення зброї терористів ХАМАСу.
- Терористи ХАМАС вже багато років використовують розгалужену систему підземних ходів. Їхня загальна довжина становить, за різними оцінками, від 400 до 500 кілометрів.
- 7 жовтня терористи використали ці тунелі для проникнення на ізраїльську територію і початку терористичної атаки на країну.
- Терористи стверджують, що у тунелях досі перебувають ізраїльські заручники.
- ЦАХАЛ обмірковує план затоплення тунелів ХАМАС у секторі Гази морською водою. Цей крок допоможе у боротьбі з терористами.