У Джабалії ЦАХАЛ атакував військовий комплекс центрального батальйону ХАМАСу

Сили Ізраїлю виявили мережу підземних тунелів, які ведуть з бази.

Під час операції в Хан-Юнісі війська Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по десятках терористичних цілей ХАМАСу.

Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

“Війська ЦАХАЛу вступили в бій з терористичним осередком, який вийшов із шахти тунелю, убили двох терористів у бою та вдарили по шахті”, − зазначили військові.

Під час операції в Джабалії ізраїльські війська здійснили цілеспрямований рейд на військовий комплекс, що належить центральному батальйону терористів, вбивши кілька членів угруповання.

Крім того, сили Ізраїлю виявили мережу підземних тунелів, які ведуть з бази, а також навчальний майданчик і склад зброї в районі бази.

“Минулої доби в рамках часткової допомоги сухопутним силам ізраїльські військово-морські сили завдали ударів по військових комплексах ХАМАС та інфраструктурі, використовуючи високоточні боєприпаси та стріляючи снарядами”, − повідомив Тель-Авів.

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