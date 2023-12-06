Українські музиканти зіграють на підтримку Ізраїлю

В неділю, 10 грудня, відбудеться концерт “Ізраїль-Україна: разом сильніші”.

Про це повідомила пресслужба посольства Ізраїлю в Україні.

“Дві країни у 21 сторіччі зіткнулись з жахливим обличчям війни — Україна та Ізраїль. Війни різні, але тільки ті, хто щодня чує сигнали повітряної тривоги та новини з фронту, здатні усвідомити ціну війни”, - йдетьсяу повідомленні.

Метою проєкту “Ізраїль-Україна: разом сильніші” є підтримка мешканців двох країн.

У концерті братимуть участь Тіна Кароль, Олег Скрипка, квінтет хору імені Верьовки, Олександр Пономарьов та Михайло Хома, ALEKSEEV, гурт "Алібі", MELANYA, ALYOSHA і Vlad Darwin, Наталія Могилевська.

10 грудня о 18:00 пряма трансляція на платформах: