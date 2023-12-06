У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
Джерела LB.ua: У Підмосков'ї СБУ ліквідувала зрадника Киву (доповнено)
Джерела LB.ua: У Підмосков'ї СБУ ліквідувала зрадника Киву (доповнено)
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про бої між 2 і 3 лініями оборони росіян
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про бої між 2 і 3 лініями оборони росіян
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
У Сенаті США запропонували новий законопроєкт фінансування для України та Ізраїлю
У Сенаті США запропонували новий законопроєкт фінансування для України та Ізраїлю
Нездатність США підтримати Україну – це просто божевілля, – Байден
Нездатність США підтримати Україну – це просто божевілля, – Байден
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
У Миколаївському соборі на Тернопільщині відбулася служба ПЦУ українською мовою – уперше за 191 рік
У Миколаївському соборі на Тернопільщині відбулася служба ПЦУ українською мовою – уперше за 191 рік
ГоловнаКультура

Українські музиканти зіграють на підтримку Ізраїлю

Концерт відбудеться 10 грудня.

Українські музиканти зіграють на підтримку Ізраїлю
Фото: Скріншот з відео

В неділю, 10 грудня, відбудеться концерт “Ізраїль-Україна: разом сильніші”.

Про це повідомила пресслужба посольства Ізраїлю в Україні.

“Дві країни у 21 сторіччі зіткнулись з жахливим обличчям війни — Україна та Ізраїль. Війни різні, але тільки ті, хто щодня чує сигнали повітряної тривоги та новини з фронту, здатні усвідомити ціну війни”, - йдетьсяу повідомленні.

Метою проєкту “Ізраїль-Україна: разом сильніші” є підтримка мешканців двох країн. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

У концерті братимуть участь Тіна Кароль, Олег Скрипка, квінтет хору імені Верьовки, Олександр Пономарьов та Михайло Хома, ALEKSEEV, гурт "Алібі", MELANYA, ALYOSHA і Vlad Darwin, Наталія Могилевська.

10 грудня о 18:00 пряма трансляція на платформах:

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies