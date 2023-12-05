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Нацбанк випустив присвячену волонтерам монету

Основним мотивом дизайну монети стало плетіння маскувальної сітки. 

Національний Банк України (НБУ) випустив монету "Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!", номіналом 5 гривень з нейзильберу, котра продовжує серію "Безсмертна моя Україно".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

“Вона присвячена українським волонтерам, які донатять, організовують збори коштів, здобувають і доставляють техніку, спорядження, продукти, ліки, шукають і знаходять шляхи для вирішення найнагальніших потреб захисників та захисниць України”, - зазначили в пресслужбі. 

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Основним мотивом дизайну монети стало плетіння маскувальної сітки. На аверсі монети розташовані символічні руки, що плетуть маскувальну сітку. На реверсі – стилізована карта України у вигляді маскувальної сітки як символу об’єднаної країни.

Придбати пам’ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!" можна буде з 6 грудня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Які пам'ятні монети НБУ випустив останнім часом:

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