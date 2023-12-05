Нацбанк випустив присвячену волонтерам монету

Національний Банк України (НБУ) випустив монету "Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!", номіналом 5 гривень з нейзильберу, котра продовжує серію "Безсмертна моя Україно".
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
“Вона присвячена українським волонтерам, які донатять, організовують збори коштів, здобувають і доставляють техніку, спорядження, продукти, ліки, шукають і знаходять шляхи для вирішення найнагальніших потреб захисників та захисниць України”, - зазначили в пресслужбі.
Основним мотивом дизайну монети стало плетіння маскувальної сітки. На аверсі монети розташовані символічні руки, що плетуть маскувальну сітку. На реверсі – стилізована карта України у вигляді маскувальної сітки як символу об’єднаної країни.
Придбати пам’ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!" можна буде з 6 грудня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.
Які пам'ятні монети НБУ випустив останнім часом:
- 24 листопада введена в обіг пам’ятна монета "Рік Дракона" номіналом 5 гривень. Тираж складає 80 тис. штук у сувенірній упаковці.
- 10 листопада НБУ ввів у обіг нову пам’ятну монету "Антонівський міст". Вона присвячена найбільш згадуваному в часи війни мосту в Україні – одній з трьох ключових переправ через Дніпро в Херсонській області, стратегічно важливому об’єкту для регіону та країни в цілому.
- А 27 жовтня, в День української писемності та мови, НБУ ввів у обіг срібну памʼятну монету "Українська мова". Вона продовжує серію "Духовні скарби України".