Волонтери скаржаться, що з ночі стоять у чергах на кордоні через нові правила ввезення гуманітарки. Пояснюємо, що відбувається

Що відбувається, яка позиція волонтерів і що про це говорить Міністерство соціальної політики — читайте в нашому тексті.

Нині від ранку соцмережі рясніють обуреними постами волонтерів, які не можуть пройти митницю й завезти автівки для військових й інший потрібний в армії вантаж.

І хоч 20 листопада уряд запровадив перехідний період до 1 квітня 2023 року (коли і діятиме електронна система, і будуть чинними паперові декларації), правила все одно оновили. Якщо ще вчора в паперовій декларації можна було вказати лише, умовно, назву організації-отримувача, то сьогодні там слід зазначити номер з автоматизованої системи. Системи, яка запрацювала лише опівночі й у якій тільки від сьогодні можна зареєструватися, щоб отримати код.

Рішення про нововведення ухвалили у вересні. Згодом волонтери забили на сполох, бо нова постанова скасовувала спрощене ввезення вантажів і сильно ускладнювала гнучку роботу їхнього руху. У листопаді Міністерство соціальної політики відкрило систему, аби протестувати її. Волонтери наголошували, що вона має чимало недоліків, тому вимагали перенести її запуск.

1 грудня в Україні запрацювала Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги. Уже опівночі почали діяти нові правила ввезення вантажів. Таке рішення уряд ухвалив, щоб контролювати, яку гуманітарку завозять в Україну і чи потрапляє вона до отримувачів.

Фото: EPA/UPG

Що сталося

Попри те, що Мінсоцполітики запровадив перехідний період до 1 квітня 2023 року і залишив паперові декларації, саму форму декларації змінили. І тепер у неї треба вписати також номер отримувача в Реєстрі. А отримати цей номер треба, зареєструвавшись у новій системі. Декому, схоже, це довелося робити вночі, стоячи на кордоні.

На проблему пропуску поскаржилася волонтерка Олена Новікова. Якщо коротко — дівчат, які везли авто, не пропускали через відсутність номера в Реєстрі. Волонтерка каже, що намагалася зареєструвати вночі, але система видавала помилку. Зв'язок на митниці був не найкращий. У результаті митники змусили залишити машину, а дівчата добиралися додому як могли.

«Є два варіанти — або залишатись з гуманітаркою на кордоні й жити в машині до вирішення питання, або водія випускають, а автівка залишається на митниці. АЛЕ! Лише на термін до 5 днів. Якщо протягом 5 днів гуманітарку (авто — це теж гуманітарка) не оформлюють і не забирають з території митниці, вона переходить на склад конфіскованого товару. Забрати цей конфіскат — дуже менінгітна справа», — пояснювали волонтери.

Мінсоц озвучив свою версію реєстрації волонтерів. За словами міністерки Оксани Жолнович, у систему заходила не уповноважена особа.

Фото: Макс Требухов Оксана Жолнович

«Помилка вказує на те, що користувач заходив у систему для реєстрації організації, але не був уповноваженою особою організації. Щоб внести свою організацію в реєстр, достатньо, щоб керівник чи уповноважена особа лише раз зареєструвалися й отримали номер», — написала чиновниця.

У коментарі під допис пані Олени прийшов і в.о. голови Львівської митниці Андрій Кузнік. За його словами, конфіскованих за ніч транспортних засобів на жодному пункті пропуску області не було. Утім, схоже, що і не йдеться про конфіскацію. Кузнік написав, що намагається зв'язатися з волонтеркою, щоб з'ясувати обставини. Адже також вона поскаржилась, що митники хамили дівчатам.

Згодом пані Олена оновила допис: «Уже декілька годин на телефоні з Мінсоцом, вони самі не можуть свою систему змусити працювати. Пушать вручну. Буквально».

Ще однією історією поділився волонтер фонду «Вівакот» Костянтин Кравець. З його слів, до реєстру вони додалися 29 листопада, мали відповідний номер. Та на митниці він не пройшов, бо база не синхронізувалася.

«Після 2000 кілометрів і 24 годин на ногах нам запропонували переночувати в автівках до 9-ї ранку, і щось, може, потім вирішать», — написав Кравець.

Фото: Костянтин Кравець

Згодом стало зрозуміло, що зареєстрований до 1 грудня номер не підходив.

«До 01.12.2023 були тестові дані. Вам потрібно зареєструватися вже в діючій системі, яка працює з 00:00 год. 01.12.2022», — пояснила під дописом менеджерка автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги Людмила Хлань.

Через вісім годин Кравець написав, що все ж вдалося потрапити в Україну. Допомогли працівники митниці, зокрема керівництво, зазначив він.

Валентина Варава, голова правління організації «Ініціатива Е+» готується ввозити автівки сьогодні ввечері. За її словами, з реєстрацією в системі майже не мали проблем, а от спроби зареєструвати авто для ЗСУ безуспішні, бо цифри номера система дозволяє ввести, а літери — ніяк.

«Хотіла протестувати нову систему. Але як не вийде, думаю пройти паперовою. Якщо вийде, бо в коментах пишуть, що й паперові митники робити не хочуть», — розповіла пані Валентина LB.ua.

Фото: Валентина Варава

Є й ті, хто пройшов по паперовій декларації, але все було не так просто, як раніше.

«Сьогодні пройшли за паперовою декларацією. Правда, мусили повоювати до ранку», — написав Роман Яручик, керівник Мальтійської служби допомоги.

Що кажуть у Мінсоцполітики

У міністерстві запевняють, що перебувають на зв’язку з волонтерами і допомагають вирішувати проблеми.

«Можуть спостерігатися труднощі з обміном інформацією (з реєстрами митниці. — LB.ua), зважаючи на те, що всі різко почали реєструватись. Через велике навантаження. Тобто почали реєструватись і ті, хто, умовно, сьогодні не буде нічого везти. Але ми кожен кейс відпрацьовуємо в індивідуальному порядку з митницею», — повідомили LB.ua у пресслужбі.

Щодо проблем із системою, кажуть, такої інформації не отримували. А якщо і були - то це через неправильно введені дані.

Cтаном на 13:00 в системі уже зареєструвалися 232 нових отримувачі.

Яку проблему бачать волонтери

Перше - це терміни впровадження і комунікація. Волонтери нарікають, що відколи встановили перехідний період, роз’яснень, як це працюватиме, не було. По-суті, вони з’явилися напередодні.

"Це не системна робота наперед. А гасіння пожеж по ходу, де вони виникають. Як на мене, головна проблема в тому, що більшість волонтерів банально заплутались, куди бігти. Бо всі нормативно-правові акти приймаються в останній момент, ніхто нічого не пояснює. Напевно це випливало з усіх нормативок по темі, якщо їх всі прочитати і зрозуміти. Але я важко уявляю, як пересічні волонтери здатні найти час і можливість сісти в систему законодавства, все це прочитати за тиждень і зрозуміти", - пояснив LB.ua Юрій Кубрушко, координатор Благодійного фонду «Leleka Foundation».

Фото: Європейсько-українське енергетичне агентство

Крім того, як він зауважує, нормативно-правові акти - це все одно загальний рівень, а натомість є купа практичних аспектів, з якими треба окремо розбиратися, як до них застосовувати ці постанови.

"Мінсоц і митниця виходять з того, що всі волонтери, якщо вони хочуть цим далі займатись, мають брати бухгалтерів і юристів, сідати і все вивчати. А я думаю, що це відповідальність держави - комунікувати всі ці зміни і всі нові алгоритми роботи. І заздалегідь, а не о 21:00 30 листопада", - додав волонтер.

Зазначимо, 21 листопада Мінсоц проводив онлайн і офлайн зустріч із волонтерами, LB.ua слухав її, на зустрічі знову був шквал запитань, емоцій, пропозицій, навіть домовленостей створити чотири робочі групи по звичайній гуманітарці, мілітарній, такмеду і автівках. 21 листопада, за дев’ять днів до впровадження системи. Але за чотири години зустрічі нормального роз’яснення ми не почули. А також не лунало роз’яснення щодо звітів, які, схоже, теж потрібно буде подавати саме через систему.

На цей момент, до речі, волонтери скаржились ще на етапі тестування. Адже, як зазначала Валентина Варава, ця частина функціоналу на тому етапі була не доступна.

Що стосується питання ввезення автівок, 30 листопада Мінсоц ухвалив наказ із рекомендаціями щодо перетину кордону. Комусь із волонтерів, до слова, скрін документу допоміг пройти митницю. Але є але.

"Той наказ - не спільний. Сподіваюсь, що текст був спільно розроблений з митницею. І ті будуть відповідно діяти. Але наразі це сподівання. А не факт. Тут найважливіший аспект - це практика. Як вони будуть діяти в реальному житті. Якщо митниця буде лояльною - то все налагодиться з часом. Якщо будуть формально трактувати кожен рядок закону і НПА, то будуть конфлікти, бо різне розуміння процедури. Митниця може казати: "не написано, значить, не дозволено", а може навпаки "не заборонено, значить, можна". От прямо сьогодні дуже різні відгуки з кордону - когось пускають, когось ні, залежить від КПП, від зміни, від волонтерів. Чистий хаос", - пояснює Кубрушко, додаючи, що це не означає, що митниця спеціально робить щось погане системно, просто для них це теж нова процедура.

Окремо зазначимо, що актуальною залишається і проблема волонтерів фізичних осіб. Адже, якщо в системі можуть реєструватися лише юридичні особи, а в паперовій декларації тепер треба вказувати зареєстрований номер, то як вони тепер завозитимуть гуманітарку - велике питання.