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Обміни військовополоненими України з Росією часто відбуваються прямо на полі бою, – Зеленський

Обміни військовополоненими відбуваються непублічно.

Обміни військовополоненими України з Росією часто відбуваються прямо на полі бою, – Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обміни військовополоненими з Росією не призупинилися. За його словами, часто це відбувається не публічно, а іноді прямо на полі бою. 

Про це президент сказав в інтерв'ю АР, – повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Ми боремося за кожну таку нашу людину. Ми міняємо. Ми наповнюємо свій обмінний фонд, і потім відбуваються обміни. Дуже часто ми обмінюємо військовополонених не так голосно, не так публічно. Скажу відверто, буває, що міняємо прямо на полі бою. Коли в нас 10 їхніх полонених, а в них є кілька наших хлопців, ми міняємо. На все це є доручення у командирів, і вони знають, що їм робити", – каже Зеленський.

За словами президента, що за останні шість місяців Україні вдалося повернути близько 100 своїх військових із російського полону, а від початку повномасштабного вторгнення РФ кілька тисяч. 

Зеленський додав, що ще кілька тисяч українських захисників наразі перебувають у полоні.

Нагадаємо, у Мінреінтеграції повідомили, що Росія тримає в полоні 4 337 українців. Більшість з них – військові. Раніше Офіс Омбудсмена повідомив, що обміну українських полонених заважає небажання російської сторони повертати власних громадян. При цьому родичі полонених кажуть, що готові звертатися до будь-яких міжнародних організацій та третіх країн для того, аби зрушити це питання з місця.

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