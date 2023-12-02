Через сильні снігопади в Україні затримується низка потягів

На заході України низка поїздів "Укрзалізниці" прямують із затримкою на понад пів години.

Через погіршення погодних умов на заході України низка поїздів "Укрзалізниці" прямують із затримкою на понад пів години. Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Там зазначають, що через негоду немає скасованих рейсів. Проте через налипання мокрого снігу кілька поїздів прямують із затримкою на понад 30 хв, зокрема:

№17/18 Харків - Ужгород (+1:47);

№265/266 Ужгород - Ковель (+1:40);

№35/36 Одеса - Перемишль (+1:17);

№53/54 Київ - Перемишль (+1:17);

№7/8 Київ - Чернівці (+0:53);

№715/716 Перемишль - Київ (+0:53);

№95/96 Київ - Рахів (+0:47);

№5/6 Запоріжжя - Ясіня (+0:36);

№29/30 Київ - Ужгород (+0:35).

Нагадаємо, через негоду у Івано-Франківській області обмежено транспортне сполучення для великогабаритних та вантажних транспортних засобів.